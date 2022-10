Newcrest Mining (ISIN: AU000000NCM7) erreicht im 3. Quartal 2022 eine Goldproduktion, um 17 % niedriger als im vorangegangenen Zeitraum ist. Dies ist auf einen geringeren Mühlendurchsatz in allen Betrieben infolge geplanter Wartungsabschaltungen im Quartal September 2022 zurückzuführen. Bereits in den Vorjahren ist dies so gehandhabt worden. Daher dürfte es keine Auswirkung auf die Erreichung der Produktionsprognose von 2,1 bis 2,4 Millionen Unzen Gold haben. Konkret produziert das Unternehmen im ...

