Eine volatile und ereignisreiche Woche liegt hinter der Aktie des Industriegasproduzenten Linde. Am Montag ließ zunächst die Mitteilung, dass der Konzern plane den DAX zu verlassen, den Kurs einbrechen. In der Folge konnte sich die Aktie wieder erholen und trotz eines verhaltenen Ausblicks auf das verbleibende Geschäftsjahr Kurs in Richtung Allzeithoch nehmen.Tim Jones, Analyst bei der Deutschen Bank, sieht auch nach dem Anstieg noch reichlich Luft nach oben. Der Experte erhöhte sein Kursziel in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...