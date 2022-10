DJ Scholz: Eckpunkte zu Empfehlungen der Gaskommission Mittwoch im Kabinett

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das Kabinett will nach Angaben von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bereits am Mittwoch Eckpunkte zu den Empfehlungen der Gaskommission beschließen, die am Mittag ihren Abschlussbericht an Scholz übergeben hatte. "Wir werden das jetzt abarbeiten entlang des Berichtes. Noch in dieser Woche werden wir Eckpunkte vorstellen, wie die Vorschläge der Gaskommission umgesetzt werden können, genauso wie die Strompreisbremse, sodass Gaspreisbremse und Strompreisbremse schnell umgesetzt werden können", sagte Scholz bei einer Pressekonferenz nach Gesprächen mit Arbeitgebern und Gewerkschaften.

Sofort erforderliche gesetzgeberische Schritte werde man dabei "im Einzelnen umsetzen", kündigte der Kanzler an. "Das Kabinett wird also an diesem Mittwoch gewissermaßen in die Umsetzung der Vorschläge schreiten, die wir hier bekommen haben." Die Kommission Gas und Wärme habe sehr gute Vorschläge gemacht. Deren Umsetzung werde sich "genau entlang des Regimes" bewegen, das die EU-Kommission vorgelegt habe. Einzelne öffentlich diskutierte Vorschläge könnten deshalb nicht umgesetzt werden. "Ich gehe davon aus, dass wir nicht Gas subventionieren, um es weiterzuverkaufen", betonte Scholz.

Über 10 Prozent Inflation sei "ein unvorstellbar hoher Wert", deshalb sei es richtig, Maßnahmen zur Bewältigung dieser sehr hohen Inflation durch Bevölkerung und Unternehmen ins Zentrum der Anstrengungen zu stellen. Eine gute Möglichkeit seien Zuschläge, die die Sozialpartner miteinander vereinbarten. Die Chemiebranche habe bereits solche Einmalzahlungen tariflich vereinbart. "Andere Branchen, das haben wir heute auch gut verstanden, diskutieren sehr Ähnliches." Dies sei ein sehr verantwortungsvolles Verhalten der Tarifpartner. Sie sicherten die Kaufkraft der Beschäftigten und verhinderten zugleich einen dauerhaften Anstieg der Arbeitskosten. "Das ist stabilitätsorientiert und ein gutes Signal an Europa und natürlich auch an die Europäische Zentralbank", betonte Scholz.

Gaskommission will Standortgarantie und Soforthilfefonds

Die geplante Gaspreisbremse soll für große Unternehmen ab dem 1. Januar 2023 greifen, sie müssen dafür aber nach der Empfehlung der Gaspreiskommission einen Standorterhalt zusagen. Die Gaskommission schlug unter anderem auch einen Soforthilfefonds für Haushalte mit unteren und mittleren Einkommen vor und empfahl ein Kündigungsmoratorium für Privathaushalte mit Energieschulden.

Die Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), Kerstin Andreae, nannte die Vorlage des Abschlussberichts "angesichts der Preisexplosion eine gute Nachricht für Verbraucherinnen und Verbraucher und die Wirtschaft". Wichtig sei jetzt eine schnelle und möglichst unbürokratische Umsetzung. Unabdingbare Voraussetzung dafür, dass die Versorger auf den Dezemberabschlag verzichten könnten, sei die Vorfinanzierung dieser Kompensation. "Die Auszahlung des Erstattungsanspruches der Energieversorger durch die staatliche Stelle muss noch im November erfolgen", forderte sie deshalb.

Die Gaspreisbremse allein werde aber auch zusammen mit der Abschlagszahlung im Dezember nicht reichen, um die Belastungen vor allem der energieintensiven Handwerksbetriebe abzufedern, erklärte der Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH), Hans Peter Wollseifer. "Es braucht zusätzliche flankierende Hilfen", forderte er. "Gerade in unseren energieintensiven Handwerksbetrieben brennt die Hütte." So klaffe etwa bis zum Inkrafttreten der Gaspreisbremse im März weiterhin für den Januar und Februar eine große Unterstützungslücke. "Für diesen Zeitraum benötigen unsere energieintensiven Betriebe eine Härtefallbrücke, die sie belastbar über diesen Zeitraum trägt", erklärte Wollseifer.

