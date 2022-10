Verstanden Die BSN-Site verwendet Cookies, um das Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Darunter sind auch Cookies von Drittanbietern, die spezielle Services ermöglichen. Nähere Informationen dazu, sowie zur Verhinderung von Cookies finden Sie unter Datenschutz. Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Erste Group -0,83% auf 24,96, davor 4 Tage im Plus (2,61% Zuwachs von 24,53 auf 25,17), EVN -0,12% auf 16,84, davor 4 Tage im Plus (8,35% Zuwachs von 15,56 auf 16,86), Warimpex 0% auf 0,68, davor 4 Tage ohne Veränderung , FACC -1,07% auf 6,5, davor 3 Tage im Plus (17,32% Zuwachs von 5,6 auf 6,57). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:Palfinger 23,4 (MA100: 23,2, xU, davor 46 Tage unter dem MA100), Rath AG 26 (MA100: 27,83, xD, davor 31 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...