Das batteriebetriebene Elektrofahrzeug OMODA, das erste SUV von Chery Automobile, das auf den weltweiten Markt ausgerichtet ist, und das erste neue Modell, das gemäß der kühnen neuen Designphilosophie "Art in Motion" entwickelt wurde, wird in zwei Jahren auf europäischen Märkten erhältlich sein.

Die Anmutung des OMODA basiert auf der Designsprache "Art in Motion" und sorgt für eine parallele Welterfahrung. Die technologische Konfiguration und die Sicherheitseigenschaften sind auf die Fahr- und Kontrollanforderungen junger Verbraucher abgestimmt und erfüllen direkt die Erwartungen der Nutzer. Auf diese Weise wird dank Zukunftstechnologie einem angesagten, modischen Lifestyle Rechnung getragen. Durch die Einbeziehung der Anwender und deren Mitgestaltung hat der OMODA bereits weltweit Erfolge erzielt.

Ganz im Einklang mit der Idee, die Anwender einzubeziehen und an der Gestaltung teilhaben zu lassen, wurden für den OMODA zu Beginn seiner Entstehung in mehr als 20 Ländern in aller Welt mehr als tausend Umfragen durchgeführt. Deren Ziel war die Einbeziehung der Verbraucher in die Entwicklung und Konfiguration des Produkts. Dem herausragenden Forschungs- und Entwicklungsteam von CHERY gelang es, Hunderte von Designern und Ingenieuren von BMW und Jaguar Land Rover mit umfassender Designerfahrung anzuwerben. Vor seiner Fertigstellung wurde OMODA von vielen Marktjurys geprüft, selbst im Hinblick auf die Ästhetik der Hauptkonsole. Darüber hinaus stimmten die Verbraucher weltweit über den Produktnamen OMODA ab.

Während der gesamten Produktnutzung ist die von OMODA geförderte Grundhaltung der Einbeziehung klar ersichtlich. Im Einklang mit der Idee der Kundenorientierung pflegt CHERY mittels einer Vielzahl von Aktivitäten stets eine besonders intensive Interaktion mit den Kunden. Dies ermöglicht es immer mehr Menschen, sich dem Ökosystem von CHERY anzuschließen, das auf Mitgestaltung und gemeinsame Entwicklung ausgerichtet ist.

Bei CHERY ist man immer stolz auf die Kunden des Unternehmens. Dank seiner Neukunden kann das Unternehmen auf der globalen Bühne noch mehr glänzen. Die CHERY-Mentalität der Mitgestaltung durch die Nutzer ermöglicht es den Nutzern des batteriebetriebenen OMODA, sich während des gesamten Lebenszyklus des Produkts einzubringen. Wird dies für das Publikum von Bedeutung sein? Wir denken, dass die Zeit und der Markt die Antwort auf diese Frage geben werden.

