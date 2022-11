Shanghai, China (ots/PRNewswire) -Die 5. China International Import Expo (CIIE) findet vom 5. bis 10. November 2022 statt. Der ehemalige französische Premierminister Jean-Pierre Raffarin und der UNESCO-Direktor des Zentrums für Kulturerbe und ADG für Kultur, Francesco Bandarin, übermittelten per Video ihre Wünsche für den Erfolg der Veranstaltung und lobten China dafür, dass es den Wohlstand der Weltwirtschaft durch eine Öffnung auf hohem Niveau fördere.Multimedia-Pressemitteilung:http://news.medianet.com.au/xinhua-news-agency/ciieJean-Pierre Raffarin sagte, er habe bereits einmal an der CIIE teilgenommen, und französische Unternehmen seien sehr daran interessiert, nach China zu kommen, um sich dort zu entwickeln. Gegenwärtig spiele die CIIE eine wichtige Rolle im internationalen Handelsaustausch. Die Unternehmen können auf der CIIE, die ihren nicht zu übersehenden internationalen Einfluss unter Beweis gestellt hat, viele Win-Win-Projekte ins Leben rufen. Er habe die französischen Unternehmen aufgefordert, sich an der CIIE zu beteiligen, damit die beiden Völker voneinander profitieren können.Francesco Bandarin sagte, er sei schon oft in China gewesen und betrachte die CIIE als eine große internationale Veranstaltung für weltweite Beschaffung, Investitionsförderung, kulturellen und zwischenmenschlichen Austausch und offene Zusammenarbeit. Durch dieses Fenster wird die Welt China und seine wunderbare Kultur sehen. Das chinesische Volk wird Produkte und verschiedene Kulturen aus der ganzen Welt sehen, berühren und erleben. Er sagte, dass er, wenn er die Gelegenheit hätte, persönlich kommen würde, um die CIIE zu erleben.Für weitere Informationen wenden Sie sich an:Frau Cui YanTel.: 0086-21-968888E-Mail: ciie2022@ciie.orgWebsite:http://www.ciie.org/zbh/en/Facebook:https://www.facebook.com/ciieonlineTwitter:https://twitter.com/ciieonlineView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/auslandische-gaste-wunschen-der-5-ciie-viel-erfolg-301663957.htmlOriginal-Content von: CIIE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/140429/5358477