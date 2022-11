Am 28. Oktober nahmen die Lehrer und Studierenden chinesischer und deutscher Universitäten an der Live-Stream-Veranstaltung "CEAir On Air" teil. Mehr als 50 Studierende der Shanghai Jiao Tong Universität, der Hochschule Konstanz, der Ludwig-Maximilians-Universität München, der Technischen Universität München und der Hochschule München hatten einen kulinarischen Austausch über zwei Länder und drei Städte hinweg mit den"Excellent Sky Chefs" von China Eastern Airlines.

Ludwig Strobel, der Chefkoch von CEA, führte die Studierenden auf eine virtuelle Tour von Eastern Air Catering, wo er ihnen vorstellte, wie die Bordverpflegung gestaltet wird, und einen Blindbox-Gourmet-Wettbewerb veranstaltete. Zudem hatte er einen Online-Videochat mit Gen-Zern über die Esskultur in China und Deutschland.

Der wunderbare Kochwettbewerb und die angeregten Diskussionen weckten den Austausch zwischen den Studierenden aus China und Deutschland. Die Studierenden stellten vor Ort viele Fragen an Strobel.

Die Veranstaltung CEAir On Air ist eine von CEA seit 2020 für Universitäten auf der ganzen Welt organisierte kulturelle Austauschveranstaltung in der Luftfahrtbranche und schafft eine Plattform für den freundschaftlichen Austausch zwischen chinesischen und deutschen Studierenden.

