New York (ots/PRNewswire) -Customertimes, ein international führendes Unternehmen für digitale Lösungen und ein globaler Salesforce-Integrations- und Implementierungsartner, gab heute bekannt, dass die erfahrene IT-Führungskraft Pawel Lopatka dem Unternehmen als Strategic Portfolio Leader beigetreten ist.Herr Lopatka bringt eine breite Palette von Fähigkeiten und strategischem Know-how in seine neue Rolle ein. Er gilt als einer der effektivsten, innovativsten Manager, der im polnischen IT-Sektor tätig ist, mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Finanztechnologie, Einzelhandel, Medien, digitale Transformation, Outsourcing, Metaversum sowie Fusionen und Akquisitionen.Herr Lopatka, der von der Pro Progressio Foundation als Manager des Jahres 2018 und als Business Tiger von 2017 bis 2022 ausgezeichnet wurde, hat europäische Initiativen für eine Reihe globaler Unternehmen geleitet. Er ist ein ehemaliges Vorstandsmitglied des polnischen Landesverbands des Project Management Institute und der polnischen Association of Business Service Leaders.Brian Borack, COO von Customertimes, sagte, dass Herr Lopatka für die Pläne des Unternehmens für ein beschleunigtes europäisches Wachstum von zentraler Bedeutung ist."Pawel wird für seinen strategischen und betrieblichen Scharfsinn weithin geschätzt", so Herr Borack. "Wir skalieren dramatisch, und die Vision und die Einblicke von Pawel werden ein wichtiger Bestandteil davon sein, den Weg für unsere Kunden, unser Team und unsere Organisation zu ebnen."Herr Lopatka betrachtet Customertimes als ideal passend zu seinen Fähigkeiten und seinem persönliches Ethos."Die primäre Mission von Customertimes ist im Namen des Unternehmens enthalten - der Dienst am Kunden vor allem anderen", sagte Herr Lopatka. "Das ist ein Versprechen, dem ich mich anschließe. Ich setze mich dafür ein, den Kundenerfolg zu fördern, die Qualität der Bereitstellung zu gewährleisten und dem Unternehmen zu helfen, sein Kundenportfolio zu skalieren. Customertimes hat einen ausgezeichneten Ruf für Top-Talente und die termingerechte Bereitstellung hochmoderner Lösungen. Aus diesem Grund wächst es schnell, und ich bin stolz darauf, dem Führungsteam beizutreten."Customertimes Corp. ist ein globales Beratungs- und Softwareunternehmen, das es sich zum Ziel gesetzt hat, den Kunden die besten IT-Technologien zugänglich zu machen. Mit mehr als 4.000 abgeschlossenen Projekten und mehr als 1.600 hochqualifizierten Experten sind die Lösungen des Unternehmens darauf ausgerichtet, Kunden bei der Umsetzung echter geschäftlicher Veränderungen zu unterstützen und einen maximalen Nutzen aus ihren Technologieinvestitionen zu ziehen. Customertimes Corp. ist ein früher Marktteilnehmer im Bereich Salesforce-Beratung und -Implementierung in Osteuropa und eine preisgekrönte Produktentwicklungsorganisation. Der Hauptsitz von Customertimes Corp. befindet sich derzeit in New York City, zusammen mit regionalen Büros in London, Paris, Toronto, Kiew, Posen, Riga und Podgorica.