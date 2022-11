Cembra Money Bank AG / Schlagwort(e): Ankauf

Zürich - Cembra gibt heute den Abschluss der Übernahme der Byjuno AG und der Intrum Finance Services AG bekannt. Das Geschäft wird ab Anfang November 2022 voll konsolidiert. Am 30. September hatte Cembra mitgeteilt, dass sie mit der Intrum AG eine Vereinbarung über den Erwerb von 100% der Aktien der Byjuno AG und ihrer Schwestergesellschaft Intrum Finance Services AG abgeschlossen hat. Cembra beabsichtigt, Byjuno mit ihrer Tochtergesellschaft Swissbilling zu einem führenden Anbieter für Rechnungskauflösungen zusammenzuführen, um attraktive Angebote für Rechnungskauflösungen in der Schweiz zu etablieren. Mit dieser Übernahme macht Cembra einen weiteren Schritt zur Umsetzung ihrer Strategie, die Palette von eingebetteten Finanzlösungen («embedded finance») mit direkt in die Kaufabwicklung von Partnern und Kunden integrierten Zahlungs- und Finanzierungsoptionen zu erweitern. Kontakt Medien: Carolin Schulze, Senior Communications Specialist,

+41 44 439 85 23, media@cembra.ch Investor Relations: Marcus Händel, Head Investor Relations & Sustainability,

+41 44 439 85 72, investor.relations@cembra.ch Über Cembra Money Bank

Cembra ist eine führende Schweizer Anbieterin von Finanzierungslösungen und -dienstleistungen. Unsere Produktepalette umfasst Konsumkreditprodukte wie Privatkredite und Fahrzeugfinanzierungen, Kreditkarten, den Vertrieb von damit zusammenhängenden Versicherungen sowie Rechnungsfinanzierungen, Einlagen und Anlageprodukte.



Cembra zählt über 1 Million Kunden in der Schweiz und beschäftigt rund 1'000 Mitarbeitende aus 42 Ländern. Unser Hauptsitz liegt in Zürich und wir betreiben unser Geschäft in allen Schweizer Landesteilen über ein Netz von Filialen, unsere Online-Präsenz sowie Kreditkartenpartner, unabhängige Vermittler und Autohändler.



Wir sind seit 2013 als unabhängige Schweizer Bank an der SIX Swiss Exchange kotiert. Cembra wird von Standard & Poor's mit A- bewertet und ist im MSCI ESG Leaders Index sowie im Bloomberg Gender Equality Index enthalten.

