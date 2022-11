DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

MITARBEITERBETEILIGUNG - Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) stellt eine schnelle Reform der Mitarbeiterkapitalbeteiligungen in Aussicht. Die Bundesregierung wolle das Problem der Steuerlast auf Beteiligungen ohne unmittelbaren Geldfluss - auch "dry income" genannt - aufgreifen. "Dazu werden wir kurzfristig Eckpunkte vorlegen." So steht es in einem Schreiben, das Lindner in Reaktion auf einen Brandbrief führender deutscher Start-ups an die Bundesregierung verfasst hat. Der Ministerbrief liegt dem Handelsblatt vor. (Handelsblatt)

ENTLASTUNGEN - Der Eigentümerverband Haus & Grund hat der Bundesregierung vorgeworfen, eine schnellere Entlastung von Mietern bei den Heizkosten "verschlafen" zu haben. Die Vermieter würden "Millionen Mietern mit der Nebenkostenabrechnung im Frühjahr den Gasabschlag erstatten", schneller sei es "jetzt nicht mehr möglich", sagte Verbandspräsident Kai Warnecke der Bild-Zeitung. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) habe "eine frühere Entlastung durch zu langsames Handeln verschlafen". (Bild)

CHINA - Deutschen Konzernen in China entgleitet ein Teil ihrer Kontrolle über das Geschäft vor Ort - zugunsten der Kommunistischen Partei. Grund dafür sind Parteizellen, die standardmäßig in deutschen Unternehmen in der Volksrepublik vertreten sind. Der direkte Einfluss dieser Zellen und ihrer Mitglieder steigt. Dies geht aus Unternehmensdokumenten und Insiderinformationen hervor, die dem Handelsblatt vorliegen. Demnach entscheiden in mindestens einem Werk eines Konzerns, der im deutschen Leitindex DAX gelistet ist, KP-Parteimitglieder mit über Standortfragen, Geschäftsmodelle und Personalien. In anderen deutschen Konzernen vor Ort droht die Gefahr einer ähnlichen Entwicklung. (Handelsblatt)

ENERGIEKRISE - Die Energiekrise macht der Industrie schwer zu schaffen. Etliche Unternehmen sehen sich gezwungen, womöglich bald schwerwiegende Konsequenzen zu ziehen: 17 Prozent der Industriebetriebe wollen ihre Produktion wegen der hohen Energiepreise drosseln. Etwa jedes zwölfte Industrieunternehmen (8 Prozent) will seine Produktion aufgrund der gestiegenen Kosten verlagern. Besonders häufig sehen sich Unternehmen aus dem Kraftfahrzeugbau (17 Prozent) dazu gezwungen. Dies geht aus einer neuen Konjunkturumfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) hervor, die dem Handelsblatt vorab vorliegt. (Handelsblatt)

