Von Marie Lassegnore, CFA, Head of Sustainable Investments, La Française AM Der zum Abschluss der COP26 verabschiedete Klimapakt von Glasgow fordert die Vertragsparteien auf, "die Ziele für 2030 in ihren nationalen Beiträgen zu überprüfen und zu verstärken, soweit dies erforderlich ist, um das Temperaturziel des Pariser Abkommens bis Ende 2022 zu erreichen". Im Vorfeld der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...