Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: Allerheiligen gilt in Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz sowie im Saarland als gesetzlicher Feiertag. An den deutschen Börsen wird dessen ungeachtet normal gehandelt.

TAGESTHEMA

Der angeschlagene Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof hat erneut ein Schutzschirmverfahren, also eine Insolvenz in Eigenverwaltung, beantragt. Das sagte Galeria-Geschäftsführer Miguel Müllenbach der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Im Schutzschirmverfahren müsse das bestehende Filialportfolio "deutlich" reduziert werden, sagte er weiter. Um wie viele Filialen es sich handele und wie viele Arbeitsplätze davon betroffen seien, wollte Müllenbach der Zeitung nicht sagen. Die Verhandlungen um einen dritten Kredit aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) sind laut dem Manager gescheitert. Es habe sich gezeigt, dass zusätzliche Fremdmittel mit ihren Zinsen den Warenhauskonzern finanziell zu sehr belasten würden, so Müllenbach. Sowohl die Gläubiger vom Bund als auch der Eigentümer, der österreichische Immobilienunternehmer René Benko, unterstützten den Schritt. Schon Anfang 2021 und zu Beginn dieses Jahres hatte Galeria aus dem WSF zwei Mal Staatshilfe in Höhe von insgesamt 680 Millionen Euro erhalten. Angesichts der gestiegenen Energiepreise und der Kaufzurückhaltung der Kunden infolge der Inflation waren die Kredite allerdings schnell aufgezehrt, das Unternehmen hatte seinen Mitarbeitern Anfang Oktober mitgeteilt, dass es "frisches Kapital" brauche. Der Konzern machte im Geschäftsjahr 2020/21 per Ende September einen Verlust von 622,6 Millionen Euro. Auch für das nun beendete Geschäftsjahr wird mit einem hohen Verlust gerechnet.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 JP/Sony Corp, Ergebnis 2Q

08:00 GB/BP plc, Ergebnis 3Q

11:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 3Q

12:00 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 3Q

21:05 US/Airbnb Inc, Ergebnis 3Q

21:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 3Q

21:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 3Q

Im Laufe des Tages:

- DE/SLM Solutions Group AG, Ende der Andienungsfrist zum Übernahmeangebot

der japanischen Nikon Corp

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Import-/Exportpreise September Importpreise PROGNOSE: +1,0% gg Vm/+32,2% gg Vj zuvor: +4,3% gg Vm/+32,7% gg Vj - GB 10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Oktober PROGNOSE: 45,8 1. Veröff.: 45,8 zuvor: 48,4 - US 14:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Oktober PROGNOSE: 49,9 1. Veröff.: 49,9 zuvor: 52,0 15:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Oktober PROGNOSE: 50,0 Punkte zuvor: 50,9 Punkte 15:00 Bauausgaben September PROGNOSE: -0,6% gg Vm zuvor: -0,7% gg Vm 15:00 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 13.385,00 +0,8% E-Mini-Future S&P-500 3.906,75 +0,6% E-Mini-Future Nsdq-100 11.530,00 +0,7% Nikkei-225 27.678,92 +0,3% Schanghai-Composite 2.944,44 +1,8% Hang-Seng-Index 15.360,25 +4,6% +/- Ticks Bund -Future 138,60 +9 Montag: INDEX Schluss +/- DAX 13.253,74 +0,1% DAX-Future 13.269,00 -0,7% XDAX 13.251,60 -0,7% MDAX 23.678,05 +0,1% TecDAX 2.845,22 -0,2% EuroStoxx50 3.617,54 +0,1% Stoxx50 3.543,44 +0,5% Dow-Jones 32.732,95 -0,4% S&P-500-Index 3.871,98 -0,7% Nasdaq-Comp. 10.988,15 -1,0% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 138,41 -60

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Europas Börsen dürften mit Kursgewinnen in den Handel am Dienstag starten. Es treibe die Hoffnung auf ein in naher Zukunft langsameres Tempo in den Zinserhöhungszyklen der Notenbanken die Kurse am Aktienmarkt, so CMC. Es gilt als ausgemacht, dass die US-Notenbank am Mittwoch die Zinsen erneut um 75 Basispunkte anheben wird. Es wird allerdings darauf spekuliert, dass Fed-Präsident Jerome Powell andeuten könnte, dass die Zinsen im Dezember nur noch um 50 Basispunkte angehoben werden. Im Handel stellt man sich auf ein volatiles Geschäft in den kommenden Tagen ein. Denn sollte die US-Notenbank am Mittwoch keinen Hinweis darauf liefern, dass sich der Zinserhöhungspfad ab Dezember abflacht, könnte der aktuellen Party an der Börse schnell der Kater folgen. Neben der Fed dürfte die Berichtssaison weiter Impulse setzen, obgleich diese am Berichtstag vergleichsweise wenig zu bieten hat.

Rückblick: Händler sprachen von einem lustlosen Geschäft, die Börsen befänden sich im Wartemodus auf die geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank am Mittwoch. Die unerwartet auf ein neues Rekordhoch gestiegene Inflationsrate im Euroraum im Oktober wurde weitgehend ignoriert, zumal zugleich das BIP-Wachstum überraschend etwas höher als erwartet ausfiel. Mit Deutschland habe zudem die größte Volkswirtschaft der Eurozone in Sachen Inflation gerade erst negativ vorgelegt, deshalb sei dies nicht gänzlich überraschend gekommen. Im Flugliniensektor gewannen IAG 4,8 und Easyjet 6,1 Prozent, getrieben von einem Times-Bericht über eine mögliche Übernahme von Easyjet durch IAG.

DAX/MDAX/TECDAX

Behauptet - Für die stark gebeutelten Kurse von Fresenius (+5,1%) und FMC (+6,5%) ging es deutlich nach oben. Für Analysten kamen Gewinnwarnungen der beiden verbundenen Gesundheitsdienstleister nicht überraschend. Daneben hieß es, das dritte Quartal sei nicht so schlecht verlaufen, wie man befürchtet habe. Shop Apotheke gewannen nach Vorlage endgültiget Geschäftszahlen 1,0 Prozent. Das Unternehmen arbeite erfolgreich an der Rentabilität, dies werde an honoriert, meinte ein Händler. Cancom (+0,4%) reagierten kaum auf die Vorlagevon Eckdaten für das dritte Quartal und eine neue Prognose. Die nun genannten Ziele fielen tendenziell etwas schwächer aus als bislang, lägen aber über den Marktschätzungen, hieß es.

XETRA-NACHBÖRSE

Analog zur späten Entwicklung an der Wall Street tat sich in der Breite kaum etwas. Zu Einzelwerten gab es keine Nachrichten

USA - AKTIEN

Leichter - Nach der Euphorie vor dem Wochenende mit einem Sechswochenhoch machte sich Vorsicht breit. Auch nahmen einige Anleger Gewinne mit. Die Blicke waren auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch gerichtet, insbesondere den Ausblick. Nicht auszuschließen, dass die jüngste kurstreibende Annahme, eines ab Dezember womöglich verringerten Zinserhöhungstempos verfrüht gewesen sein könnte. Sollte die Fed keine entsprechenden Hinweise senden, müsste ein Teil des jüngsten Börsenoptimismus ausgepreist werden, hieß es. Etwas gedämpft wurde die Stimmung außerdem von wenig ermutigenden neuen Konjunkturdaten aus China und auch vom Einkaufsmanagerindex aus Chicago, der unter Erwarten ausfiel und sich weiter im Schrumpfung anzeigenden Bereich bewegt. Energiewerte (+0,7%) lagen an der Spitze. Dabei half, dass der US-Gaspreis um über 11 Prozent anzog, nachdem er zuvor auf ein Zweimonatsfief gefallen war. Nachdem der Kasino- und Hotelmogul Tilman Fertitta eine Beteiligung von 6 Prozent an Wynn Resorts bekannt gegeben hatte, ging es für die Wynn-Aktie um fast 10 Prozent nach oben. Apple verloren 1,5 Prozent. Laut Berichten haben in China Mitarbeiter des Zulieferers Foxconn nach einem Corona-Lockdown die Flucht ergriffen. Ford legten mit Abfindungspaketen für als "leistungsschwach" geltende Mitarbeiter um 0,8 Prozent zu.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,47 +7,0 4,40 374,4 5 Jahre 4,23 +5,1 4,18 297,2 7 Jahre 4,15 +4,2 4,11 271,1 10 Jahre 4,07 +5,3 4,01 255,8 30 Jahre 4,20 +5,5 4,14 229,9

Die Zinserhöhungsspekulation sorgte für wieder steigende Renditen, nachdem es in der ersten Hälfte der Vorwoche deutlich vom jüngsten Hoch nach unten gegangen war. Im Zehnjahresbereich ging es um gut 5 Basispunkte auf 4,07 Prozent nach oben.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 18:34 Uhr % YTD EUR/USD 0,9932 +0,5% 0,9885 0,9878 -12,7% EUR/JPY 146,92 -0,0% 146,96 146,73 +12,3% EUR/CHF 1,0014 +0,2% 0,9986 0,9985 -4,4% EUR/GBP 0,8607 -0,1% 0,8618 0,8606 +2,4% USD/JPY 147,95 -0,5% 148,67 148,55 +28,5% GBP/USD 1,1540 +0,6% 1,1470 1,1478 -14,7% USD/CNH 7,2860 -0,7% 7,3384 7,3334 +14,7% Bitcoin BTC/USD 20.607,91 +0,7% 20.471,44 20.408,46 -55,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

