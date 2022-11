Den Schwung vom Wochenausklang konnte der Dax nicht in die neue Woche mitnehmen, stattdessen legte der deutsche Leitindex eine Pause ein. Von der Wall Street kamen diesmal auch kaum Impulse. Zudem belasteten höher als erwartete Inflationsdaten aus dem Euroraum. In der Vorabschätzung für den Oktober kletterten die Verbraucherpreise bis auf 10,7 Prozent (Prognose 10,2%). So ...

