Zweiter Tag mit Kursgewinnen bei der BYD Aktie in Folge: Aktuell steigt der Aktienkurs des chinesischen Elektroautobauers und Tesla-Konkurrenten an der Börse in Hongkong um 4,72 Prozent auf 184 Hongkong-Dollar. Nach den beiden false breaks unter die wichtige charttechnische Unterstützungsmarke um 165 Hongkong-Dollar kommt damit in der Erholungsbewegung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...