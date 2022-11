DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im Oktober belebt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus S&P Global (ehemals IHS Markit) ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 49,2 (September: 48,1) Punkte. Der Index beruht auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind.

Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex für die Industrie war im Oktober auf 49,2 (Vormonat: 50,1) Punkte gesunken. Dieser Indikator ist stärker auf in Staatsbesitz befindliche Großunternehmen ausgerichtet. Ein PMI-Stand über 50 deutet auf eine Expansion des Sektors hin, Werte darunter auf eine Schrumpfung.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

11:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 3Q

12:00 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 3Q

21:05 US/Airbnb Inc, Ergebnis 3Q

21:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 3Q

21:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Oktober PROGNOSE: 49,9 1. Veröff.: 49,9 zuvor: 52,0 15:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Oktober PROGNOSE: 50,0 Punkte zuvor: 50,9 Punkte 15:00 Bauausgaben September PROGNOSE: -0,6% gg Vm zuvor: -0,7% gg Vm 15:00 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 3.906,00 +0,6% E-Mini-Future Nasdaq-100 11.529,50 +0,7% Nikkei-225 27.678,92 +0,3% Hang-Seng-Index 15.358,46 +4,6% Kospi 2.335,31 +1,8% Shanghai-Composite 2.945,19 +1,8% S&P/ASX 200 6.976,90 +1,7%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Positive Vorzeichen dominieren am Dienstag an den Aktienmärkten in Ostasien und Australien. Negative Vorgaben der Wall Street werden ignoriert. Vielerorts bestimmt die Bilanzsaison das Geschehen. In Tokio springen Japan Tobacco um 9 Prozent, nachdem der Tabakkonzern seine Umsatz- und Gewinnziele erhöht hat. Positiv werden auch die Zahlen von Komatsu (+4,3%) aufgenommen. Kyocera (-7,3%) hat hingegen mit den Quartalszahlen die Erwartungen verfehlt. Die chinesischen Börsen legen zu, nachdem der Caixin-Einkaufsmanagerindex im Oktober gestiegen ist. Technologiewerte führen die Börse Hongkong an. Ihr Subindex steigt um 5,3 Prozent. Unter den Einzelwerten verteuern sich Meituan um 9,4 Prozent und Alibaba um 5,1 Prozent. Aus dem Immobiliensektor kommen derweil erneut schlechte Nachrichten. So brechen CIFI Holdings um 26 Prozent ein, nachdem das Unternehmen die Rückzahlung von Schulden gestoppt und dies mit dem Scheitern von Verhandlungen mit seinen Gläubigern begründet hat. In Seoul gewinnen LG Chem 8,8 Prozent nach der Vorlage überraschend guter Drittquartalszahlen. Die Börse in Sydney schloss sehr fest, nachdem die australische Notenbank den Leitzins um 25 Basispunkte erhöht hatte. Einige Marktteilnehmer hätten einen größeren Zinsschritt erwartet, hieß es aus dem Handel.

US-NACHBÖRSE

Goodyear Tire & Rubber brachen um 8,3 Prozent ein, nachdem der Reifenhersteller im dritten Quartal die Erwartungen des Markts verfehlt und von andauernden Belastungen durch Inflation und Dollar-Stärke berichtet hatte. Arista Networks gaben um 0,7 Prozent nach, obwohl der Hersteller von Netzwerktechnik bessere Quartalszahlen als erwartet vorgelegt und den Ausblick erhöht hatte. Allerdings war die Aktie in der vergangenen Woche sehr gut gelaufen, getragen von der Erwartung, dass das Unternehmen einer der Nutznießer der aggressiven Investitionen sein könnte, die Meta Platforms angekündigt hatte. Der Autovermieter Avis Budget hat den Umsatz im dritten Quartal kräftig gesteigert und mehr verdient als erwartet. Das verhalf der Aktie zu einem Plus von 4 Prozent. Positiv wurden die Zahlen von Rambus aufgenommen; die Aktie stieg um 1,9 Prozent. Der Kurs von Aflac reagierte mit einem Minus von 1,7 Prozent auf die Zahlen des Versicherers.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 32.732,95 -0,4% -128,85 -9,9% S&P-500 3.871,98 -0,7% -29,08 -18,8% Nasdaq-Comp. 10.988,15 -1,0% -114,31 -29,8% Nasdaq-100 11.405,57 -1,2% -140,64 -30,1% Montag Freitag Umsatz NYSE (Aktien) 1,2 Mrd 905 Mio Gewinner 1.501 2.420 Verlierer 1.708 759 Unverändert 149 141

Leichter - Nach der Euphorie vor dem Wochenende mit einem Sechswochenhoch machte sich Vorsicht breit. Auch nahmen einige Anleger Gewinne mit. Die Blicke waren auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch gerichtet, insbesondere den Ausblick. Nicht auszuschließen, dass die jüngste kurstreibende Annahme eines ab Dezember womöglich verringerten Zinserhöhungstempos verfrüht gewesen sein könnte. Sollte die Fed keine entsprechenden Hinweise senden, müsste ein Teil des jüngsten Börsenoptimismus ausgepreist werden, hieß es warnend. Etwas gedämpft wurde die Stimmung außerdem von wenig ermutigenden neuen Konjunkturdaten aus China und auch vom Einkaufsmanagerindex aus Chicago, der unter Erwarten ausfiel und sich weiter im Schrumpfung anzeigenden Bereich bewegt. Energiewerte (+0,7%) lagen an der Spitze. Dabei half, dass der US-Gaspreis um über 11 Prozent anzog, nachdem er zuvor auf ein Zweimonatsfief gefallen war. Nachdem der Kasino- und Hotelmogul Tilman Fertitta eine Beteiligung von 6 Prozent an Wynn Resorts bekannt gegeben hatte, ging es für die Wynn-Aktie um fast 10 Prozent nach oben. Apple verloren 1,5 Prozent. Laut Berichten haben in China Mitarbeiter des Zulieferers Foxconn nach einem Corona-Lockdown die Flucht ergriffen. Ford legten mit Abfindungspaketen für als "leistungsschwach" geltende Mitarbeiter um 0,8 Prozent zu.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,47 +7,0 4,40 374,4 5 Jahre 4,23 +5,1 4,18 297,2 7 Jahre 4,15 +4,2 4,11 271,1 10 Jahre 4,07 +5,3 4,01 255,8 30 Jahre 4,20 +5,5 4,14 229,9

Die Zinserhöhungsspekulation sorgte für wieder steigende Renditen, nachdem es in der ersten Hälfte der Vorwoche deutlich vom jüngsten Hoch nach nach unten gegangen war. Im Zehnjahresbereich ging es um gut 5 Basispunkte auf 4,07 Prozent nach oben.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:50 Uhr % YTD EUR/USD 0,9932 +0,5% 0,9885 0,9936 -12,7% EUR/JPY 146,92 -0,0% 146,96 146,98 +12,3% EUR/GBP 0,8607 -0,1% 0,8618 0,8578 +2,4% GBP/USD 1,1539 +0,6% 1,1470 1,1583 -14,7% USD/JPY 147,94 -0,5% 148,67 147,93 +28,5% USD/KRW 1.415,90 -0,8% 1.427,03 1.426,70 +19,1% USD/CNY 7,2682 -0,5% 7,3029 7,2883 +14,4% USD/CNH 7,2848 -0,7% 7,3384 7,3057 +14,6% USD/HKD 7,8493 +0,0% 7,8493 7,8495 +0,7% AUD/USD 0,6439 +0,5% 0,6404 0,6417 -11,3% NZD/USD 0,5866 +0,8% 0,5818 0,5826 -14,1% Bitcoin BTC/USD 20.613,39 +0,7% 20.471,44 20.514,56 -55,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Am Devisenmarkt spielten die Akteure die Zinserhöhungskarte, der Dollarindex legte um 0,8 Prozent zu. Der Euro kostete zuletzt 0,9881 Dollar. Auf ihn drückte, dass die Verbraucherpreise in der Eurozone im Oktober nochmals stärker gestiegen waren als erwartet und die EZB darauf aber kaum mit noch stärkeren Zinserhöhungen reagieren dürfte als ohnehin avisiert - aus Rücksicht auf die davon ausgehenden Risiken für die ohnehin schon schwache Konjunktur.

Der australische Dollar zieht am Dienstagmorgen leicht an, nachdem die australische Notenbank den Leitzins um 25 Basispunkte erhöht hat.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 87,73 86,53 +1,4% +1,20 +25,6% Brent/ICE 94,24 92,81 +1,5% +1,43 +28,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der US-Gaspreis zog um über 11 Prozent an, nachdem er zuvor auf ein Zweimonatsfief gefallen war. Den jüngsten Preisrutsch hatten laut Marktexperten rekordhohe Produktionsraten, eine schwächer als normal ausfallende Inlandsnachfrage und die Befürchtung ausgelöst, dass die weltweite Nachfrage nach verflüssigtem Erdgas (LNG) aufgrund der hohen Preise zurückgehen könnte. Die aktuelle Erholung deute nun darauf hin, dass diese ungünstigen Faktoren eingepreist seien. Die Ölpreise kamen um bis zu 2 Prozent zurück, auch gedrückt vom festen Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.642,73 1.632,60 +0,6% +10,13 -10,2% Silber (Spot) 19,59 19,15 +2,3% +0,43 -16,0% Platin (Spot) 943,45 930,05 +1,4% +13,40 -2,8% Kupfer-Future 3,46 3,38 +2,6% +0,09 -21,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR

INNENPOLITIK USA

US-Präsident Joe Biden hat Energiekonzernen mit einer Übergewinnsteuer gedroht, falls sie ihre gestiegenen Profite infolge hoher Erdöl- und Gaspreise nicht an die Verbraucher weitergeben. Wenn die Unternehmen nicht die Produktionskosten senkten und ihre Fördermengen erhöhten, "werden sie höhere Steuern auf ihre Übergewinne zahlen und weitere Restriktionen erfahren", sagte Biden vor Journalisten. Regierungsmitarbeiter würden gemeinsam mit dem Kongress an dem Thema arbeiten.

ZINSPOLITIK AUSTRALIEN

Die Reserve Bank of Australia (RBA) hob ihren Leitzins, die sogenannte Cash Rate, um 25 Basispunkte auf 2,85 Prozent an und stellte weitere Zinserhöhungen zur Eindämmung der Inflation in Aussicht. Die deutlichen Zinserhöhungen seit Mai seien notwendig gewesen, um ein nachhaltigeres Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage in der australischen Wirtschaft herzustellen und die Inflation auf das Zielniveau zurückzuführen, sagte RBA-Gouverneur Philip Lowe.

BERKSHIRE HATHAWAY

könnte durch den Hurrikan Ian und andere Wetterereignisse im dritten Quartal Verluste in Höhe von 3 Milliarden Dollar erlitten haben. Berkshire ist einer der weltweit größten Sach- und Unfallversicherer mit General Re, einem großen Rückversicherer, Geico, dem zweitgrößten Autoversicherer des Landes hinter State Farm, sowie Spezialrückversicherungen und primären Sachversicherungen.

PENGUIN RANDOM / SIMON & SCHUSTER

Eine US-Bundesrichterin hat die Übernahme des konkurrierenden Buchverlags Simon & Schuster durch Penguin Random House für rund 2,18 Milliarden US-Dollar untersagt und dem Justizministerium zugestimmt, dass der geplante Zusammenschluss den Wettbewerb in unzulässiger Weise einschränken würde.

TESLA / GLENCORE

Laut einer mit der Angelegenheit vertrauten Person hat der Elektroautobauer Tesla im vergangenen Jahr Gespräche mit Glencore über den Kauf einer Beteiligung an dem Rohstoffhändler und Bergwerksbetreiber geführt. Das Tesla-Interesse kam demnach zu einem Zeitpunkt, als Hersteller in der ganzen westlichen Welt danach strebten, die Versorgung mit sogenannten zukunftsweisenden Metallen zu sichern, die in Batterien und in der Industrie für erneuerbare Energien verwendet werden. Die Gespräche hätte aber nicht zu einem Abschluss geführt.

TOYOTA

hat in seinem zweiten Geschäftsquartal (per 30. September) trotz höherer Erlöse weniger verdient. Der Umsatz stieg im Berichtsquartal dank höherer Verkaufszahlen um 22 Prozent auf 9,218 Billionen Yen (umgerechnet rund 6,263 Milliarden Euro). Der Nettogewinn sackte um 31 Prozent auf 434,26 Milliarden Yen ab und verfehlte damit den auf 712,38 Milliarden Yen lautende Analystenkonsens deutlich. Ursächlich für den Gewinnrückgang seien die Lieferengpässe bei Halbleitern sowie deutlich höhere Materialpreise gewesen.

TWITTER

Moody's hat die Bonität des Kurznachrichtendienstes Twitter Inc von "Ba2" auf "B1" herabgestuft. Die Herabstufung spiegele die Erwartung wider, dass die Verschuldung des Unternehmens nach der Übernahme durch Elon Musk erheblich ansteigen und die Barguthaben zum Zeitpunkt des Abschlusses sinken werden, so Moody's.

