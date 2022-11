Der US-Finanzdienstleister Global Payments Inc. (ISIN: US37940X1028, TSE: GPN) schüttet eine vierteljährliche Dividende von 0,25 US-Dollar aus, wie am Montag berichtet wurde. Die Zahlung erfolgt am 30. Dezember 2022 (Record day: 16. Dezember 2022). Im August 2021 steigerte der Konzern die vierteljährliche Dividende um 28,2 Prozent auf den aktuellen Betrag. Auf das Jahr hochgerechnet zahlt das Unternehmen somit 1,00 US-Dollar ...

