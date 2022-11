NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Enel vor Neunmonatszahlen von 9,75 auf 8,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) dürfte in etwa stabil geblieben sein, schrieb Analyst Alexander Wheeler in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Die durch kurzfristige Bewegungen des Betriebskapitals bedingte Erhöhung der Verschuldung um geschätzte 70 Milliarden Euro könnte allerdings negativ vom Markt aufgenommen werden. Das neue Kursziel reflektiere in erster Linie einen Anstieg der Kapitalkosten./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2022 / 17:43 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2022 / 00:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: IT0003128367

