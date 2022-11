1. November 2022 - First Tin Plc ("First Tin" oder "das Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/first-tin-ltd/), ein Zinnerschließungsunternehmen mit fortgeschrittenen Projekten mit geringem Investitionsaufwand in Deutschland und Australien, das sich darauf konzentriert, das hochgradige Untertageprojekt Tellerhäuser in Deutschland und das Tagebauprojekt Taronga in Australien bis zur Durchführung der beiden endgültigen Machbarkeitsstudien voranzutreiben, gab den Erhalt des ersten Umwelt-, Sozial- und Governance-Ratings (ESG) des Unternehmens durch Digbee ESG ("Digbee") bekannt. Digbee ist eine führende unabhängige Bewertungsplattform für die ESG-Offenlegung in der Bergbaubranche. Basierend auf den ESG-Leistungen in den ersten sechs Monaten der Geschäftstätigkeit des Unternehmens seit der Notierung an der Londoner Börse im April 2022, erhielt First Tin ein Gesamtrating von BB.

Der Bericht von Digbee bietet eine umfassende Bewertung der Leistungen von First Tin in einem breiten Spektrum wichtiger ESG-Kriterien. Der Bericht ist besonders wertvoll, da er Möglichkeiten zur kontinuierlichen Verbesserung in bestimmten Bereichen aufzeigt.

First Tin hat am 11. Mai 2022 seine erste Digbee ESG-Offenlegung vorgenommen und eingereicht. Dies umfasste das Ausfüllen einer Reihe umfassender Unternehmens- und Projektfragebögen, die dem Stadium der Projekte des Unternehmens entsprachen und den globalen Standards zugeordnet waren. Diese Fragebögen erforderten die Bereitstellung relevanter Daten, Beschreibungen und Nachweise. Die Angaben von First Tin wurden vor der Einreichung vom Vorstand genehmigt und von den unabhängigen Bergbau-ESG-Experten bewertet, um ein unparteiisches Rating zu erstellen.

Bewertungsergebnisse:

- First Tin ist ein qualifizierter Kandidat für die Finanzierung und Unterstützung der European Raw Material Alliance (ERMA). ERMA hat Zinn aus konfliktfreien Quellen als wichtigen Rohstoff identifiziert, um die Absicht der EU zu unterstützen, bis 2050 klimaneutral zu werden.

- Bei den Ländern, in denen beide Projekte angesiedelt sind (Australien und Deutschland), handelt es sich um etablierte Bergbauländer mit gut entwickelten Governance-Systemen, die sicherstellen, dass Umwelt-, Gesundheits- und Sozialaspekte beachtet werden.

- Die Planung von First Tin umfasst eine Reihe von Aspekten, die ESG-Überlegungen in Bezug auf die Bergbauaktivitäten aufzeigen, z. B. die gleichzeitige Sanierung von Abbaustätten auf Bergbaupachtgebieten, die Nutzung erneuerbarer Energien und die Verwendung von Abfallgestein als Füllmaterial für unterirdische Standorte (Deutschland) oder als Trockenstapel / Zuschlagstoff (Australien).

Thomas Bünger, Chief Executive Officer, kommentierte:

"Trotz unserer kurzen Geschichte war ESG vom ersten Tag an ein zentraler Schwerpunkt und bleibt eine Schlüsselpriorität. Wir sind stolz auf das ESG-Rating, das wir im Rahmen der Digbee-Bewertung erreicht haben. Die Digbee ESG-Bewertung ist ein weiterer Beweis für unser Engagement für eine transparente Berichterstattung über unsere Leistung und unseren Fortschritt, während wir daran arbeiten, ein Höchstmaß an ESG-Compliance und -Praxis in allen unseren Betrieben zu erreichen.

Nachfragen:

First Tin ist ein ethisches, zuverlässiges und nachhaltiges Zinnproduktionsunternehmen, das von einem Team renommierter Zinnspezialisten geleitet wird. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, ein Zinnlieferant in konfliktfreien Ländern mit geringem politischem Risiko zu werden, indem es schnell hochwertige Zinnvorkommen mit geringen Investitionskosten in Deutschland und Australien entwickelt.

Zinn ist ein kritisches Metall, das für jeden Plan zur Dekarbonisierung und Elektrifizierung der Welt von entscheidender Bedeutung ist, doch in Europa ist das Angebot sehr gering. Es wird erwartet, dass die steigende Nachfrage zusammen mit der Knappheit dazu führt, dass Zinn in absehbarer Zukunft anhaltende Defizite auf den Märkten aufweist. Das Risiko der Aktiva des Unternehmens wurde durch umfangreiche Arbeiten erheblich reduziert.

First Tin hat sich zum Ziel gesetzt, innerhalb von drei Jahren zwei Zinnminen unter Anwendung der besten Umweltstandards in Betrieb zu nehmen, um die derzeitige globale saubere Energie- und Technologierevolution durch eine gesicherte Versorgung zu unterstützen.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=68037Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=68037&tr=1



