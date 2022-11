Ein Blick auf den KMU-Anleihemarkt von Markus Knoss, BankM AG:

Die ganze uns gewohnte Welt scheint aktuell aus den Fugen geraten zu sein. Ein Ende ist nicht in Sicht. So kommt es einem beim Blick in die Gazetten und auf die Bildschirme wenigstens vor. Als Bond-Fan sage ich jedoch: "Der Morgen stirbt nie." Das gilt trotz der jüngsten Rückschläge auch für den KMU-Anleihemarkt.

Vor zwei Jahren emittierte die Republik Österreich eine 100jährige Anleihe. Die mit einem Kupon von 0,85% verzinste Emission war mehrfach überzeichnet. Aktuell notiert das Papier unter 50%. Für einen AAA-Emittenten ein nahezu beispielloser Skyfall. Hier kann man den Bestandshaltern nur wünschen, dass Sie die Endfälligkeit im Jahr 2120 erleben werden.

Fälle wie dieser verdeutlichen die Auswirkungen der Inflation auf die Portfolien institutioneller Investoren. Nach Jahren der Negativzinsen und des schier endlosen EZB-Geldstroms kam was kommen musste. Gefühlt hatte sich die Inflation schon lange zuvor in unseren Geldbeuteln breit gemacht. Dennoch kam die Geschwindigkeit des Zinsanstiegs unerwartet. Angefeuert durch teils deutliche Lohnsteigerungsrunden und die Energiepreisentwicklung wurde die Zinsstrukturkurve kräftig durcheinandergewirbelt.

Die (KMU-)Welt ist nicht genug

Beispiele wie das der Republik Österreich gibt es zuhauf, quer durch alle Investmentgradebereiche. Der mit den Kursverlusten einhergehende Renditeanstieg, ist bis in den Mittelstandsbereich hinein spürbar. Denn standen KMU-Anleihen und Investmentgrade-Papiere zu Negativzeiten nur theoretisch in Konkurrenz, hat sich das geändert. Emittenten wie der im italienischen Leitindex FTSE MIB gelistete Energiekonzern ENI SpA, den KMU-Investoren früher kaum eines Blickes gewürdigt hätten, bieten im Laufzeitspektrum ...

