Bei dem Format Depot Champ 2022 liegt Lars Winter mit seiner Stock-Picking-Strategie auf deutsche Nebenwerte weiterhin auf Platz 1 und führt das Feld somit an. In der Live-Sendung am vergangenen Donnerstag trafen die drei Börsenprofis Lars Winter, Martin Weiß und Alfred Maydorn nun zum dritten Mal aufeinander, um Stellung zu Ihren Depot-Positionen zu beziehen und Trades auszuführen. Während Martin Weiß vom ersten auf den dritten Platz rutschte, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...