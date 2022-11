Der DAX verlief am Vortag im ruhigen Handel und ging mit einer kleinen Tageskerze bei 13.253 Punkten aus dem Handel. Am heutigen Dienstag zeigt sich der DAX vorbörslich aber bereits wieder höher bei 13.360 Punkten und dürfte mit einem Gap up in den Handel starten. Der DAX hat noch Luft bis in den Bereich von 13.500/13.550 Punkte. Hier verläuft im Monatschart der 10er-EMA, der in den Vormonaten immer wieder als Anlaufmarke einer Erholung in der Extension ...

