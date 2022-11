Stoneweg SA (‚Stoneweg'), der Immobilien-Investmentberater, hat im Auftrag der Icona Capital Group (‚Icona') den Verkauf der ehemaligen Abfüllanlage von Casbega in Fuenlabrada, einem großen Industriegelände in Madrid, an Thor Equities (‚Thor') abgeschlossen Stoneweg hat die ehemalige Flaschenabfüllanlage im Industriegebiet Nino del Remedio im Jahr 2020 erworben. Die 211.000 m² große Industriefläche an der inneren Ringstraße ...

Den vollständigen Artikel lesen ...