Rückblick: Für den deutschen Leitindex ging es auch am letzten Oktober-Tag nach oben. Schon zum Opening bei 13'254 notierte der DAX rund elf Zähler über dem Schlusskurs vom Freitag (13'243), tauchte anschließend aber auf das Tagestief bei 13'216 und damit in die Verlustzone ab. Von dort starteten die Blue Chips eine Aufholjagd, die bis an das Intraday-Top ...

