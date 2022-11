HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat FMC nach vorläufigen Quartalszahlen und reduzierten Jahreszielen von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 42 auf 24 Euro gesenkt. Die erneute Gewinnwarnung habe ihn dazu veranlasst, seine langfristigen Wachstums- und Margenerwartungen für den Dialyseanbieter nochmals zu reduzieren, schrieb Analyst Christian Ehmann in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2022 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005785802

FRESENIUS MEDICAL CARE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de