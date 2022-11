Investoren folgen auch am Dienstag dem Prinzip Hoffnung. Entsprechend geht es auch am Schweizer Aktienmarkt zum Start in den November erst einmal weiter aufwärts.Zürich - Investoren folgen auch am Dienstag dem Prinzip Hoffnung. Entsprechend geht es auch am Schweizer Aktienmarkt zum Start in den November erst einmal weiter aufwärts. Die Märkte würden von der Hoffnung gestützt, dass sich das Tempo in den Zinserhöhungszyklen der Notenbanken in naher Zukunft verlangsamen könnte. Konkret werde darauf spekuliert, dass Fed-Präsident Jerome Powell am Mittwoch...

Den vollständigen Artikel lesen ...