Seit Monaten heizt der Anstieg der Energie- und Lebensmittelpreise die Inflation an. Im Oktober lagen die Verbraucherpreise im Euroraum um 10,7 Prozent über dem Vorjahresmonat - ein Rekordwert. Kein Wunder, sieht sieht EZB-Präsidentin Christine Lagarde die Notenbank im Kampf gegen die hohe Inflation auch nach der dritten Zinserhöhung noch nicht am Ziel. "Wir streben den Zinssatz an, mit dem das mittelfristige Inflationsziel von zwei Prozent erreicht werden kann. Das Ziel ist klar, und wir sind noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...