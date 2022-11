Hannover (www.anleihencheck.de) - Noch spiegeln die US-Preisdaten die in den kommenden Monaten erhoffte Entspannung und eine sukzessive disinflationäre Entwicklung kaum wider, so die Analysten der Nord LB.So sei es im September nochmals zu einem deutlichen Anstieg der Konsumentenpreise um 0,4% M/M gekommen. Damit korrespondiere eine Jahresrate von 8,2%. Seit dem Hochpunkt im Juni (bei 9,1% Y/Y) seien zwar durchaus sukzessiv, moderate Rückgänge in der Jahresrate zu verzeichnen, doch die Kernrate habe um signifikantere 0,6% M/M angezogen, was die Jahresrate dieser für die Federal Reserve wichtigen Zeitreihe auf nunmehr 6,6% habe steigen lassen - ein neuerliches 40-Jahreshoch. ...

