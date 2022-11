Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der DWS Smart Industrial Technologies LD-Fonds (ISIN DE0005152482/ WKN 515248) investiert in Aktien ausgewählter Unternehmen der Bereiche Infrastruktur und Industrie, so Marcus Poppe, Fondsmanager bei DWS.Die globalen Industriewerte seien im September hinter dem Gesamtmarkt zurückgeblieben. Die globalen Aktien hätten den Monat im Minus beendet. Im September hätten die Zentralbanken weiterhin im Fokus gestanden, was den Anlegern bestätigt habe, dass der Kampf gegen die Inflation oberste Priorität habe. Neben steigenden Zinsen, geopolitischen Bedenken und einer befürchteten Konjunkturabkühlung hätten noch andere Faktoren die Märkte belastet, darunter die Währungs- und Kreditmärkte Großbritanniens aufgrund der neuen Steuerpolitik der dortigen Regierung. Die Unsicherheit in der Energieversorgung Europas habe angehalten und sei durch einen mutmaßlichen Sabotageakt an russischen Gaspipelines noch verstärkt worden. ...

