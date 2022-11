Dynamics Group AG / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain/Produkteinführung

Sygnum lanciert NFT-Herausgabe, Beratung und Verwahrung Zürich, 1. November 2022 - Sygnum, die weltweit erste Bank für digitale Vermögenswerte, lanciert heute eine Reihe von spezialisierten NFT-Dienstleistungen, die sich an professionelle Entwickler, die ständig wachsende Web3-Community sowie an ihre Bankkunden richten. Institutionelle Plattform, die NFT-Konzeptberatung, NFT-Herausgabe und ein vollständig compliance-konformes NFT-Launchpad kombiniert

Sygnum ebnet Unternehmen, Verbänden, Marken und Künstlern den Weg in den NFT-Bereich und ermöglicht ihnen den Aufbau und die Einbindung ihrer Web3-Communities

Für seine Bankkunden bettet Sygnum die NFT-Verwahrung nahtlos in das bestehende Verwahrungsangebot und seine All-in-One-Kontenlösung ein Sygnum NFT ist eine institutionelle NFT-Plattform, die sich an grosse Unternehmen, Sportvereine und -verbände, Verbrauchermarken und führende Künstler richtet, die das enorme Potenzial von NFTs zur Revolutionierung des digitalen Community-Engagements sowie der Monetarisierung von Marken- und geistigen Eigentumsrechten erkunden möchten. Im Gegensatz zu bestehenden NFT-Plattformen, die Teillösungen anbieten, ermöglicht es die Sygnum NFT-Plattform den Urhebern, NFTs zu konzipieren, auszugeben und diese an ihre Kunden, Community oder Fangemeinde zu verkaufen, bei voller Übereinstimmung mit den geltenden rechtlichen, regulatorischen und steuerlichen Bestimmungen. Darüber hinaus vereinfacht sie eine Reihe komplexer Herausforderungen, darunter die steuerliche und bilanzielle Behandlung, die Umwandlung von Kryptowährungen in Fiat sowie technologische Hürden. Sygnum NFT bietet Herausgebern ein vereinfachtes, nicht-technisches Erlebnis, indem es ihnen eine End-to-End-Lösung bietet, die Strategie, Herausgabe, Vertrieb sowie Verwaltung der Kollektionen umfasst. Herausgeber profitieren von der Möglichkeit, Verkaufserlöse sowohl in Fiat- als auch in Kryptowährungen flexibel zu empfangen und zu speichern[1] sowie von Sygnum's fundiertem Fachwissen in den Bereichen digitale Vermögenswerte und Blockchain sowie der Erfolgsbilanz bei der Einführung von Dienstleistungen unter Berücksichtigung der geltenden rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen. NFT-Käufer, ob Erstkäufer oder erfahrene Käufer, geniessen die Gewissheit, dass Sygnum jeden Herausgeber auf der Plattform gründlich überprüft und nur kuratierte Inhalte auf der Plattform zulässt. Um die Erfahrung für Erstkäufer zu vereinfachen, können NFTs mit der eigenen Kreditkarte und ohne Transaktionsgebühren erworben werden. Neben der Einführung von Sygnum NFT bietet Sygnum seinen Bankkunden auch die Verwahrung von NFTs an. Durch die Nutzung der speziell entwickelten Multi-Custody-Plattform von Sygnum profitieren die Kunden von einer hochsicheren und dennoch bequem zugänglichen Verwahrungslösung für ihre hochwertigen NFTs. Bei Sygnum hinterlegte NFTs werden mit dem erstklassigen Krypto-AML-Tool von Sygnum geprüft und nahtlos in das All-in-One-E-Banking-Konto der Kunden integriert. Sygnum NFT ist der erste Schritt zur "Öffnung" vertrauenswürdiger Dienstleistungen für breitere Kreise ausserhalb der Sygnum-Bankenumgebung. "Diese Initiative ist ein weiterer Beweis für Sygnum's einzigartiges Wertversprechen, ein Technologieunternehmen mit Banklizenz zu sein, das bahnbrechende Lösungen auf der Grundlage zukunftssicherer Technologie und in voller Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften entwickelt", sagt Thomas Eichenberger, Head of Business Units der Sygnum Bank. ENDE Über Sygnum Sygnum ist weltweit die erste Bank für digitale Vermögenswerte und ein Spezialist mit globaler Reichweite. Mit der Schweizer Banklizenz der Sygnum Bank AG sowie der Lizenz für die Erbringung von Leistungen am Kapitalmarkt (Capital Market Services, CMS) von Sygnum Pte. Ltd. in Singapur ermöglicht es Sygnum institutionellen und privaten qualifizierten Anlegern, Unternehmen, Banken und anderen Finanzinstituten, mit vollem Vertrauen in digitale Vermögenswerte zu investieren. Sygnum betreibt eine unabhängig gesteuerte, skalierbare und zukunftssichere regulierte Banking-Plattform. Das interdisziplinäre Team von Sygnum, bestehend aus Experten für Banking, Investments und Distributed-Ledger-Technology (DLT), gestaltet aktiv die Entwicklung eines vertrauenswürdigen Ökosystems für digitale Vermögenswerte. Das Unternehmen basiert auf der Tradition des Schweizer und Singapurer Finanzplatzes und ist weltweit tätig. Um mehr über Sygnum zu erfahren, besuchen Sie bitte www.sygnum.com. Pressekontakt:

Rechtlicher Hinweis und Haftungsausschluss: Dieses Dokument wurde von der Sygnum Bank AG erstellt. Es kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, und die darin enthaltenen Aussagen können jederzeit Änderungen unterliegen. Die hierin geäusserten Meinungen entsprechen denen der Sygnum Bank AG, ihrer Tochtergesellschaften und Partner zum Zeitpunkt der Erstellung. Das Dokument dient nur zu Informationszwecken und enthält allgemeine Aussagen. Es ist nur für den Empfänger bestimmt. Es stellt keine Beratung, kein Angebot und keine Aufforderung durch die Sygnum Bank AG oder im Namen der Sygnum Bank AG zum Kauf oder Verkauf von Vermögenswerten oder Wertpapieren dar. Das Dokument ist nicht als allgemeiner Leitfaden für Investitionen zu verstehen und darf nur zu Informationszwecken verwendet werden. Bei einer Anlageentscheidung sollten Sie entweder eigene Recherchen und Analysen durchführen oder sich von einem Experten beraten lassen, um eine unter allen Umständen angemessene Entscheidung zu treffen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Analysen wurden aus Quellen zusammengestellt, die als zuverlässig erachtet wurden. Die Sygnum Bank AG übernimmt jedoch keine Gewähr für ihre Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die durch die Verwendung dieser Informationen entstehen. Im Zweifelsfalle ist die englische Originalmeldung rechtlich verbindlich. [1] Verkaufserlöse werden in USD, EUR, CHF und SGD sowie allen von der Sygnum Bank angebotenen Krypto-Protokollen akzeptiert

