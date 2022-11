Foshan, China (ots/PRNewswire) -Aquark (https://www.aquark.com/) wird seine vier neuen Produkte mit bahnbrechenden Technologien auf der Piscine Global Europe in Lyon, Stand 6G82, 15. bis 18. November 2022, der Öffentlichkeit vorstellen.Neue iOutdoor-Technologie, neues iOutdoor-LivingNachhaltige Entwicklung ist zu einem Hauptthema in der Schwimmbadbranche geworden. Aquark konzentriert sich ebenfalls auf dieses Thema und richtet seine Produkt-Roadmap auf innovatives und nachhaltiges iOutdoor-Living aus.Darauf aufbauend hat Aquark mit den ersten neuen Technologien der Branche weitere innovative Produkte für einen energieeffizienten, umweltfreundlichen und intelligenten iOutdoor-Living entwickelt.Mr. Perfect - Die branchenweit erste Inverter-Pool-Wärmepumpe mit InverPad® Turbo-TechnologieExtrem leise Heizfunktion - 38,4 dB(A) bei 1 Meter Entfernung dank der InverPad® Turbo-Technologie. Zum ersten Mal präsentiert Aquark seine einzigartige interne Struktur, und den Besuchern wird die Anwendung der innovativen Turbolüfter-Struktur in dieser brandneuen Inverter-Pool-Wärmepumpe gezeigt.Mr. One - Die branchenweit erste 2-in-1 Pumpe für Poolheizung und ZirkulationDurch Kombination von Inverter-Poolheizung und Inverter-Wasserzirkulation war eine weitere bahnbrechende Technologie geboren - InverPad® One. Mr. One erledigt die funktionale Integration von Poolheizung und Zirkulation und bietet doppelte 16-fache Energieeinsparung und mehr als 20-mal leisere Leistung.Das einzigartige funktionale Designkonzept und der moderne Pad-Look werden zweifellos zu einem weiteren enormen Wachstumsschub in der Schwimmbadbranche beitragen.Dr. Pure - Der branchenweit erste Inverter-Salz-Chlorinator mit Pad-DesignDr. Pure verfügt über ein stylisches, ultradünnes Gehäuse und einen Full-Touch-Pad-Bildschirm. Die innovative InverSalt Turbo-Technologie von Aquark wendet einen intelligenten PID-Algorithmus an, um die Chlorproduktion und die pH-Regulierung genau zu kontrollieren. Darüber hinaus trägt der 120 % Turbo-Boost-Modus dazu bei, die für die erste Desinfektion benötigte Zeit zu verkürzen.Mow Man - Der branchenweit erste Mähroboter mit InverMow-Technologie und 3D-"S"-MähpfadMit seinem äußerst stylischen Aussehen, dem revolutionären 3D-"S"-Mähpfad, der 1,5-Stunden-Ladezeit sowie der 3-Stunden-Betriebszeit stellt Mow Man mit InverMow-Technologie einen entscheidenden Schritt für Aquark dar, von der Schwimmbadbranche bis zum gesamten iOutdoor-Living."In der sich verändernden Zeit ist Pool 2.0 eine Ära für die beste Anwendererfahrung und das minimalistische Design", so Angella, Sales Director von Aquark, und Aquark ist vollständig darauf vorbereitet. Wir laden Sie herzlich ein, uns am Stand 6G82, Halle 6, zu besuchen, um die neuen Wachstumsmöglichkeiten für das Jahr 2023 zu erkunden. Interessierte Kunden können uns gerne kontaktieren und wir freuen uns darauf, Sie alle begrüßen zu dürfen!"Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1931381/Aquark_New_iOutdoor_Living_Tech_Piscine_Global_Europe.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/aquark-wird-auf-der-piscine-global-europe-mehrere-der-ersten-innovativen-produkte-der-branche-vorstellen-301664282.htmlPressekontakt:Angella Lee,marketing@aquark.com,+86-18028625782Original-Content von: Aquark, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151316/5358615