Freundliche vorgaben aus Asien beflügeln auch am ersten Handelstag des neuen Monats die deutschen Aktien. Besonders stark zieht am heutigen Dienstag die Delivery-Hero-Aktie an und notiert mit einem aktuellen Plus von über acht Prozent an der MDAX-Spitze. Die Experten von Goldman und der Citigroup haben ebenfalls neue Einschätzungen veröffentlicht.Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Delivery Hero vor Quartalszahlen von 76 auf 68 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...