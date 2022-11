Auf ihrer geldpolitischen Sitzung am 1. November erhöht die Reserve Bank of Australia (RBA) wie allgemein erwartet den offiziellen Leitzins um weitere 25 Basispunkte (BP) von 2,60 % auf 2,85 %. Der Zinserhöhungsbeschluss vom Dienstag war die zweite Anhebung um einen Viertelprozentpunkt in Folge durch die RBA. Laut der jüngsten Reuters-Umfrage erwarteten ...

