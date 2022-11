Hamburg (ots) -- Pringles® kooperiert auch in 2022 mit der gemeinnützigen Organisation Movember- Gemeinsam wollen sie Männer ermutigen, mehr über die eigene mentale Gesundheit zu sprechen- Große Social Media- und Influencer-Aktion mit Kartenset "Gesprächsstarter mit Mr. P"Auch in diesem Jahr haben sich Pringles® und Movember zusammengetan, um gemeinsam auf die mentale Gesundheit von Männern aufmerksam zu machen. Mit dem Kartenset "Gesprächsstarter mit Mr. P" sollen über eine Social-Media und einer Influencer-Aktivierung insbesondere Männer ermutigt werden, offen über ihre mentale Gesundheit zu sprechen und überholte Klischees und Stigmata über "Männlichkeit" aufmerksamkeitsstark zu hinterfragen und zu überwinden.Im Jahr 2020 starben in Deutschland durchschnittlich über 25 Menschen pro Tag durch Selbstmord - davon rund dreimal so viele Männer wie Frauen.[1] Diese Zahlen bekräftigen, wie wichtig es ist, dem Thema Männergesundheit ein Gesicht zu verleihen - mit Movember, der führenden Wohltätigkeitsorganisation zur Förderung der Männergesundheit, und Pringles® als starkem Partner.Es kann oftmals schwierig sein, mit seinem Partner, Freund oder Bruder ein Gespräch über seine mentale Gesundheit zu beginnen. Doch es ist wichtig, dass darüber gesprochen wird. Daher hat Movember das Gesprächsstarter-Tool "Movember Gespräche" (https://conversations.movember.com/de) entwickelt. Ein kostenloses, interaktives Tool, das von einem internationalen Team von Experten für psychische Gesundheit entwickelt wurde. Es soll den Nutzer:innen dabei helfen, ein schwieriges Gespräch anzufangen und so jemanden zu unterstützen, der mentale Probleme hat oder gerade eine schwierige Zeit durchmacht."Gesprächsstarter mit Mr. P": Mehr über Gefühle reden!Daran angelehnt hat Pringles® ein Set mit Mental Health Awareness Cards entwickelt: Fragekarten, die als Anregung für Gedanken und Gespräche dienen können. Das "Gesprächsstarter mit Mr. P"-Kartenset wird diesen November in einer exklusiven Movember-Edition Pringles®-Dose an Influencer für eine Social-Media-Aktion gesendet und an die Community verlost. Die Aktivierung kreiert Aufmerksamkeit gegenüber der mentalen Gesundheit von Männern und schafft Sensibilität und Offenheit für ein längst überholtes Stigmata: Männer müssen sich nicht länger hinter ihrem Bart verstecken, sondern können offen über ihre Gefühle und mentale Gesundheit sprechen."Wir freuen uns, dass wir auch in diesem Jahr in Deutschland mit Movember zusammenarbeiten und die Organisation bei ihrem Engagement für die Gesundheit von Männern unterstützen. Wir hoffen, dass wir mit dem "Gesprächsstarter mit Mr. P" Kartenset die Aufmerksamkeit auf das wichtige Thema lenken und Menschen dazu bewegen können, mehr über Männergesundheit zu sprechen.", so Andreas Billker, Senior Market Activation Manager Pringles® DACH.Pringles® Spendenaktion im NovemberIm Aktionszeitraum vom 7. November bis 11. 