Anleger vom norwegischen Wasserstoffspezialisten NEL hatten in den vergangenen Monaten wenig zu lachen. So heftig war der Aktienkurs abgestürzt. Doch seit einigen Wochen befindet sich NEL wieder im Rallye-Modus. Heute explodiert der Kurs regelrecht. Damit scheint die Börse die Arbeit der vergangenen Monate endlich auch in steigenden Kursen honorieren zu wollen…

Denn für das abgelaufene Quartal hatten die Analysten mit einem Umsatzwachstum von rund 15% auf knapp 240 Millionen norwegische Kronen gerechnet. Stattdessen musste NEL ein Minus von knapp 10% hinnehmen. Die Umsätze im dritten Quartal beliefen sich auf gut 180 Millionen Kronen. Schon in den nächsten Quartalen dürfte der Umsatz jedoch kräftig wachsen, denn NEL konnte neue Aufträge im Wert von 775 Millionen norwegische Kronen an Land ziehen. Ein Plus von rund 450%!

Mitte Oktober markierte die NEL-Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...