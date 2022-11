Social Media-Beiträge, wonach China im März eine Aufhebung der strengen Covid-Beschränkungen plane, sorgten für eine deutliche Erholungsrallye bei China-Aktien. Der Yuan legte ebenfalls zu.

In einer unbestätigten Notiz, die in den sozialen Medien kursierte und von dem Wirtschaftswissenschaftler Hao Hong getwittert wurde, hieß es, dass ein "Ausschuss für die Wiedereröffnung" von dem ständigen Mitglied des Politbüros Wang Huning gebildet worden sei. Darüber berichtet Reuters. Dieser Ausschuss prüfe Covid-Daten aus Übersee, um verschiedene Szenarien für eine Wiedereröffnung zu bewerten. Ziel sei es, die strengen Covid-Vorschriften im März 2023 zu lockern.

Die Aktien in Hongkong führten die Kursgewinne an. Den Oktober hatten sie mit einem Verlust von mehr als 14 Prozent abgeschlossen und sich auf den niedrigsten Stand seit April 2009 zubewegt.

Zu Monatsbeginn schloss nun der Hang Seng Index 5,23 Prozent höher bei 15,455.27 Punkten. Das war der größte Tagesgewinn seit Mai 2009. Der Hang Seng China Enterprises Index schloss mit einem Plus von 5,5 Prozent, während der Hang Seng Tech Index mit einem Anstieg von 7,8 Prozent seinen besten Tag seit April erlebte. Auf dem Festland schloss der CSI 300 Index 3,6 Prozent höher, so viel wie seit März nicht mehr.

Der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland stieg um 2,62 Prozent auf 2.969,20 Punkte und der Shenzhen Component stieg um 3,24 Prozent auf 10.734,25 Punkte.

Die in Hongkong notierten Technologiewerte führten die Gewinne im breiteren Hang Seng-Index an. So legte Meituan am Vormittag um mehr als zehn Prozent zu und schloss den Handel mit einem Plus von 8,4 Prozent. Tencent-Titel gewannen 9,4 Prozent, Alibaba stieg um 5,2 Prozent und Xiaomi gewann 3,9 Prozent dazu. JD.com legte ebenfalls um über sechs Prozent zu.

Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Zhao Lijian, sagte gegenüber Reuters, dass ihm die Situation nicht bekannt sei: "Ich weiß nicht, woher Sie diese Information haben. Ich weiß wirklich nichts darüber", wurde Zhao zitiert.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion

