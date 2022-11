Sygnum lanciert heute eine Reihe von spezialisierten NFT-Dienstleistungen, die sich an professionelle Entwickler, die ständig wachsende Web3-Community sowie an ihre Bankkunden richten.Zürich - Sygnum, die Bank für digitale Vermögenswerte, lanciert heute eine Reihe von spezialisierten NFT-Dienstleistungen, die sich an professionelle Entwickler, die ständig wachsende Web3-Community sowie an ihre Bankkunden richten. Sygnum NFT ist eine institutionelle NFT-Plattform, die sich an grosse Unternehmen, Sportvereine und -verbände, Verbrauchermarken und führende Künstler richtet...

