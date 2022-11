Der VR-Präsident der krisengeplagten Credit Suisse, Axel Lehmann, gibt hoffnungsvollen Schnäppchenjägern in einem Video-Interview mit "Bloomberg" eine Absage.Zürich - Der Verwaltungsratspräsident der krisengeplagten Credit Suisse, Axel Lehmann, gibt hoffnungsvollen Schnäppchenjägern in einem am Dienstag publizierten Video-Interview mit «Bloomberg» eine Absage. «Wir führen keine Übernahmegespräche und wollen unabhängig bleiben», sagte er. Die Bank werde wieder florieren, gibt sich Lehmann im Interview selbstischer. Die Kapitalerhöhung in Höhe von 4...

Den vollständigen Artikel lesen ...