Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Marktmeinung, dass die FED am 2. November zum vierten Mal in Folge die Inflationsrate um 75 Basispunkte anheben wird, ist angesichts der hohen VPI-Inflationsdaten der letzten Zeit gerechtfertigt: Die Gesamtinflationsrate lag im September im Jahresvergleich bei immer noch hohen 8,2%, so David Norris, Head of US Credit bei TwentyFour Asset Management. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...