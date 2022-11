Die Papiere der Porsche AG zeigen den anderen Autoherstellern weiter die Rücklichter. Mit 103,50 Euro erklommen sie am Montag einen weiteren Höchststand und bauten ihre Buchgewinne für Aktionäre der ersten Stunde auf 25 Prozent aus. DER AKTIONÄR sieht für die Aktie weiteres Potenzial nach oben.Die Porsche AG hatte am Freitag über eine deutliche Ergebnissteigerung in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres berichtet und die Jahresziele bestätigt. Für die Aktien war es nach schwachem Start letztlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...