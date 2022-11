Synbiotic hat erfolgreich eine weitere Kapitalerhöhung durchgeführt. Vor dem Hintergrund der derzeitigen Unsicherheit am Kapitalmarkt kann das Ergebnis als erfolgreich angesehen werden und könnte das zunehmende Vertrauen der Investoren in die zukünftigen Wachstumschancen von Synbiotic angesichts der jüngsten Nachrichten zur Legalisierung von Cannabis in Deutschland widerspiegeln. Synbiotic platzierte 191.739 neue Aktien bei Investoren zu EUR 13,00 pro Aktie. Der Bruttoerlös beläuft sich auf ca. EUR 2,5 Mio. Zusammen mit der jüngsten Kapitalerhöhung vom September hat Synbiotic insgesamt ca. EUR 4,2 Mio. aufgenommen. Mit dem frischen Geld soll der künftige Wachstumskurs von Synbiotic finanziert werden, sowohl für bestehende Portfoliounternehmen als auch für potenzielle neue M&A-Targets. Das neue Kursziel von AlsterResearch lautet EUR 40,00 (alt EUR 42,00) und ist aufgrund von Verwässerungseffekten leicht angepasst. Mit einem Kurspotenzial von 150% bleibt das Rating auf KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Synbiotic%20SE





