Twitter hat einen neuen alleinigen Direktor: Elon Musk. Damit hat er die alleinige Macht über die Social-Media-Plattform. Nach der Übernahme von Twitter hat Elon Musk die alleinige Macht bei dem Online-Netzwerk übernommen. Nachdem der Starunternehmer unmittelbar nach Abschluss des 44 Milliarden US-Dollar schweren Kaufs vergangene Woche bereits das Top-Management feuerte, löste Twitter auch den Verwaltungsrat auf. Das gab der Konzern am Montag in einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...