Die neue Serie umfasst die branchenweit kleinste 67-MP-Kamera für leistungsstarke Bildaufnahmen

WATERLOO, Kanada, Nov. 01, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne DALSA freut sich, die neuen Kameras Genie Nano-10GigE (https://www.teledynedalsa.com/en/products/imaging/cameras/genie-nano-10gige/) M/C8200 und M/C6200 vorzustellen, die auf den Monochrom- und Farbsensoren 67M und 37M von Teledyne e2v basieren. Die neue Genie Nano-10GigE-Serie bietet eine zukunftssichere und skalierbare Lösung mit deutlich höheren Schnittstellengeschwindigkeiten und Auflösungen und ebnet Systementwicklern einen einfachen Integrationspfad für das Upgrade von Anwendungen, die eine höhere Geschwindigkeit der Datenerfassung und -übertragung erfordern.



"Der neue CMOS-Bildsensor Emerald 67M von Teledyne e2v mit Global Shutter ermöglicht eine hervorragende Leistung und Bildqualität für die optische High-End-Inspektion", so Manny Romero, Senior Product Manager bei Teledyne DALSA. "Durch die Erweiterung unseres Angebots um eine neue Reihe von hochauflösenden 10GigE-Modellen können wir Anwendern nun eine größere Auswahl an Hochgeschwindigkeitsschnittstellen mit höheren Auflösungen von 37 MP bis 67 MP anbieten."

Die neue Kamera Genie Nano-10GigE 67M ist die kleinste 10GigE Vision-Kamera der Branche, die eine Bildübertragung in voller Auflösung mit bis zu 15 Bildern pro Sekunde ermöglicht. Sowohl die M/C8200 als auch die M/C6200 bieten einen größeren Betriebstemperaturbereich, PTP-Synchronisation und die gleiche Baugröße wie andere Genie-Nano-Kameras, was den Einsatz in vielfältigen Anwendungen und eine einfache Integration oder Aufrüstung ermöglicht. Dank des kompakten Formfaktors von 59 mm x 59 mm können Systementwickler von 1, 2,5 und 5GigE zu 10GigE Vision übergehen, ohne dass Softwareänderungen erforderlich sind. Die Genie Nano-10GigE-Kameras wurden entwickelt, um schnelle und zuverlässige Ergebnisse in Anwendungen wie Inspektionen in der Elektronikfertigung, in der industriellen Messtechnik, bei intelligenten Verkehrssystemen, Luftbildaufnahmen sowie in Sport und Unterhaltung zu liefern.

Wesentliche Eigenschaften:

Die kleinste 67M 10GigE Vision-Kamera der Branche

Vier neue Modelle mit 37 und 67 Megapixel Auflösung in Monochrom- und Farb-Versionen

Trigger-to-Image Reliability (https://www.teledynedalsa.com/en/learn/knowledge-center/trigger-to-image-reliability-t2ir/) (T2IR) verbessert die Zuverlässigkeit Ihres Inspektionssystems und schützt vor Datenverlust

Multi ROI mit bis zu 16 Regions of Interest (ROI)

Vollmetallgehäuse mit 3 Jahren Garantie

Weitere Informationen zu den Genie Nano-10GigE-Kameramodellen finden Sie auf unserer Homepage (https://www.teledynedalsa.com/en/products/imaging/cameras/genie-nano-10gige/). Der Download von druckfähigen Bildern ist in unserem Online-Media-Kit (https://www.teledynedalsa.com/en/news/media-kit/) möglich.

Teledyne DALSA ist Teil der Teledyne Vision Solutions Gruppe und führend in der Entwicklung, Herstellung und dem Einsatz von digitalen Bildverarbeitungskomponenten für die industrielle Bildverarbeitung. Bildsensoren, Kameras, Smart-Kameras, Framegrabber, Software und Bildverarbeitungslösungen von Teledyne DALSA bilden das Herzstück von Tausenden von Inspektionssystemen in der ganzen Welt und in verschiedenen Branchen. Weitere Informationen finden Sie unter www.teledynedalsa.com/imaging (http://www.teledynedalsa.com/imaging) .

Kontakt für Medien:

Jennifer Yeung, Jennifer.yeung@teledyneflir.com (mailto:Jennifer.yeung@teledyneflir.com)

Peter Stiefenhöfer, ps@psmarcom.de (mailto:ps@psmarcom.de)

Alle Marken sind von ihren jeweiligen Unternehmen registriert. Teledyne DALSA behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e104a2ee-ab62-457d-8e9d-0a2f5da0e7a3/de (https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e104a2ee-ab62-457d-8e9d-0a2f5da0e7a3/de)