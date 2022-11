Die US-Tech-Riesen haben derzeit bekanntlich eine schwere Zeit und Meta sorgte zuletzt mit Abstand für die größten Enttäuschungen. Die Umsätze gingen zum zweiten Mal in Folge zurück und gerade Facebook leidet schwer unter der immer stärkeren Konkurrenz in Verbindung mit einem schwächelnden Werbegeschäft.Die Aktie von Meta (US30303M1027) geriet dadurch bereits schwer unter Druck und fiel am Freitag zum ersten Mal seit über sechs Jahren unter die Linie von 100 Euro. Am stärksten belastet wird der Titel dabei nicht einmal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...