Bereits bevor Porsche als eigenständiges Unternehmen an die Börse gegangen ist, war das Interesse an den Wertpapieren riesig. Dies hat seit dem Börsendebüt Ende September zu einem Sprung über die dreistellige Kursmarke von rund 100 EUR beigetragen, es gibt aber auch andere Formen an der Wertentwicklung der Aktie zu partizipieren. Gestartet war die Porsche-Vorzugsaktie bei 84,00 Euro und lag bereits bei der Emission am oberen Ende der Ausgabespanne. ...

