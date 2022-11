Jeito Capital réalise son 1er investissement aux Etats-Unis

avec HI-Bio, biopharma spécialisée dans la médecine de précision des maladies auto-immunes

Jeito Capital participe de façon significative au financement de 120 millions de dollars aux côtés de ARCH Venture Partners et Monograph Capital

HI-Bio est une société de biopharma, installée à San Francisco, au stade clinique avancé qui développe des thérapies ciblées pour les patients atteints de maladies sévères auto-immunes

Jeito Capital investit pour la première fois aux Etats-Unis et démontre son ambition de construire un portefeuille solide et diversifié dans des entreprises de santé internationales dans des domaines thérapeutiques dans lesquels les besoins non satisfaits sont très importants.

Paris, France, le 1ernovembre 2022 - Jeito Capital (« Jeito »), société de Private Equity internationale et indépendante de premier plan, spécialisée dans le domaine de la biopharmacie, a annoncé sa participation au tour de financement de Human Immunology Biosciences (HI-Bio), une société de biopharmacie au stade clinique de phase II qui développe des thérapies ciblées pour les patients atteints de maladies graves auto-immunes. La société installée à San Francisco et au développement européen se lance avec un financement de 120 millions de dollars réalisé par ARCH Venture Partners, Monograph Capital et Jeito Capital.

Avec ce premier investissement aux Etats-Unis, Jeito Capital, société de Private Equity fondée à Paris démontre son ambition internationale pour créer des leaders globaux. Jeito intègre ainsi une onzième participation à son portefeuille en moins de 3 ans poursuivant une construction solide et diversifiée tant sur les aires thérapeutiques (oncologie, ophtalmologie, maladies respiratoires, pathologies neuromusculaires, immunologie, etc.) que sur les stades d'avancement de l'entrée en clinique à la clinique avancée, que sur la géographie avec des entreprises implantées en France, au Danemark, en Belgique, en Suisse, au Royaume-Uni et désormais aux États-Unis.

HI-Bio dispose de plusieurs programmes au stade clinique avancé et ainsi qu'une solide plateforme translationnelle ayant le potentiel de s'attaquer à de nombreuses maladies dont les besoins médicaux ne sont pas aujourd'hui satisfaits. Il existe peu de thérapies ciblées pour les patients atteints de maladies auto-immunes. Les thérapies conventionnelles ont généralement une action large et ne s'attaquent pas à la cause profonde de la maladie. Par conséquent, de nombreux patients atteints de maladies auto-immunes ne bénéficient que d'un soulagement limité de leurs symptômes et peuvent subir des effets secondaires inutiles.

Près de 4 % de la population mondiale est potentiellement atteinte de l'une de ces maladies auto-immunes, et plus de la moitié des personnes traitées avec les thérapies actuellement disponibles ne sont pas en rémission. Compte tenu de l'ampleur des besoins médicaux non satisfaits des patients, le marché thérapeutique mondial pour ces maladies pourrait atteindre 150 milliards de dollars d'ici 2025.

Les maladies auto-immunes sont dues au dysfonctionnement des cellules qui composent le système immunitaire, notamment les plasmocytes, les neutrophiles et les mastocytes. Ces cellules sont responsables de nombreuses fonctions et processus biologiques critiques, dont, par exemple, la sécrétion d'anticorps, de médiateurs de signalisation, la réparation des tissus et les réponses allergiques. Les programmes de HI-Bio appliquent une approche de médecine de précision pour cibler, moduler ou épuiser ces moteurs cellulaires de la maladie.

Dr Rafaèle Tordjman, Fondatrice et Présidente de Jeito, a déclaré :« L'investissement de Jeito dans HIBio, aux côtés d'investisseurs de renom tels que ARCH Venture Partners et Monograph Capital, représente une étape importante. Nous réalisons notre premier investissement aux États-Unis, démontrant ainsi notre ambition de soutenir des entreprises internationales développant des thérapies révolutionnaires dans des domaines où les besoins ne sont pas satisfaits. HI-Bio se lance avec une équipe d'experts renommés aux antécédents impressionnants et un pipeline de thérapies de précision qui ont le potentiel de répondre aux besoins non satisfaits des patients dans le monde entier ».

Rachel Mears, Partner de Jeito, a ajouté : « L'investissement de Jeito soutient le travail important de HI-Bio en faveur des patients souffrant de maladies auto-immunes. La possibilité de réduire l'énorme fardeau sur la santé de ces patients en utilisant l'approche de médecine de précision de HI-Bio a été une motivation clé pour cet investissement. Avec les programmes cliniques en cours de HI-Bio et son solide pipeline de candidats supplémentaires au développement, la stratégie de Jeito d'investir dans des équipes solides fondées sur une grande science et positionnées pour une croissance axée sur la différence pour les patients va de pair avec la stratégie de HI-Bio. »

Travis Murdoch, M.D., PDF deHI-Bioa conclu : « Chez HI-Bio, nous incarnons le besoin urgent de développer des thérapies de précision plus ciblées pour les patients souffrant de maladies à médiation immunitaire. Les besoins non satisfaits et des bénéfices potentiels pour les patients souffrant de maladies auto-immunes sont vraiment très importants. Nous sommes reconnaissants à nos investisseurs Jeito Capital, ARCH et Monograph qui partagent notre vision pour HI-Bio. Ils voient que nous avons l'opportunité d'apporter un degré de précision et de créativité sans précédent à l'immunologie clinique, avec toutes les améliorations potentielles de sécurité et d'efficacité qui accompagnent notre approche. »

A propos de Jeito Capital

Jeito Capital est une société d'investissement internationale de premier plan qui a développé une approche axée sur les bénéfices patients, et qui finance la croissance et accélère l'innovation médicale de pointe. Avec 534 millions d'euros sous gestion, et un portefeuille déjà solide de compagnies diversifiées, Jeito soutient et accompagne les entrepreneurs grâce son équipe pluridisciplinaire d'experts sur toute la chaîne de valeur du médicament, ainsi que par des investissements de capitaux significatifs pour assurer la croissance des entreprises. Jeito contribue ainsi à l'émergence de leaders dans des domaines thérapeutiques spécifiques, et accélère la mise sur le marché des traitements innovants à travers le monde, et notamment en Europe et aux États-Unis, au bénéfice des patients. Jeito Capital est basé à Paris et a une présence en Europe et aux États-Unis.

