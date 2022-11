Gerüchte über einen allmählichen Ausstieg Chinas aus der Null-Covid-Politik dürften am Dienstag auch Dow Jones, Nasdaq 100 und Co weiter nach oben treiben. Die Eröffnung der US-Börsen wird unterstützt durch starke Q3-Veröffentlichungen von Pfizer und Uber. Außerdem im Fokus der US-Anleger: Die Übernahme von Abiomed.Eine halbe Stunde vor Handelsstart wird der Dow Jones rund 0,6 Prozent höher bei 32.943 Punkten indiziert. Nach einem außergewöhnlich starken Oktober, in dem der wohl bekannteste Wall-Street-Index ...

Den vollständigen Artikel lesen ...