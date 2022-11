Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) -Lo.Li. Pharma International stellt auf der CPHI Frankfurt ein innovatives neues Produkt vor, das bereits das Interesse zahlreicher Vertriebspartner geweckt hat. Pervistop® verspricht, ein äußerst wirksames Instrument bei der Behandlung einer überaus unberechenbaren Erkrankung zu sein.Lo.Li. Pharma International kündigt die Markteinführung eines neuen, mit Spannung erwarteten Produkts auf der CPHI 2022 an, das einen latenten, ungedeckten klinischen Bedarf für Patienten mit dem Humanen Papillomavirus (HPV) befriedigt. Als weltweit größte Veranstaltung der Pharmaindustrie wird die CPHI Frankfurt Tausenden von Teilnehmern ermöglichen, einen ersten Blick auf dieses innovative Produkt zu werfen, dessen exklusive Formel hilft, den Anzeichen, Symptomen und dem Fortbestand von HPV entgegenzuwirken.Nach Angaben der Nationalen Stiftung für Infektionskrankheiten sind etwa 80 % der sexuell aktiven Frauen und Männer irgendwann in ihrem Leben mit HPV infiziert. HPV ist die weltweit häufigste sexuell übertragbare Infektion und kann bestimmte Krebsarten und Genitalwarzen verursachen."Wir wissen, dass 95 % der Fälle von Gebärmutterhalskrebs auf das humane Papillomavirus zurückzuführen sind und dass Gebärmutterhalskrebs fast vollständig vermeidbar ist", sagte Samanta De Filippi, General Manager von Lo.Li. Pharma International. "Pervistop® bietet eine echte Alternative, um das Grundproblem des Fortbestands von HPV, das sich unvorhersehbar zu Krebs entwickeln kann, zu beseitigen."In dieser Phase vor der Markteinführung wird sich Lo.Li. Pharma International auf den Aufbau strategischer Partnerschaften mit Unternehmen konzentrieren, die auf ihrem lokalen Markt innovative Optionen anbieten wollen und die sich im gynäkologischen Therapiebereich bereits gut auskennen.De Filippi sagte: "Nachdem wir Pervistop® bereits auf dem italienischen Markt eingeführt haben, kennen wir die Schwierigkeiten, mit denen HPV-Patienten konfrontiert sind, und die Hoffnungslosigkeit, die Frauen empfinden, wenn sie eine anhaltende HPV-Diagnose haben. Die Lo.Li. Pharma Gruppe war die erste, die in Italien ein Nahrungsergänzungsmittel auf Epigallocatechingallat-Basis (EGCG) für HPV-Patienten angeboten hat, und unsere Partner können ebenfalls die ersten und einzigen in ihren Märkten sein."r.secchi@lolipharmainternational.com (mailto:m.sweeney@lolipharmainternational.com)m.sadowski@lolipharmainternational.comKontakt:Kontaktieren Sie Raffaele Secchi, der das Projekt leitet, um mehr über Pervistop® und die Möglichkeiten einer globalen Partnerschaft zu erfahren:Raffaele SecchiBusiness Development Managerr.secchi@lolipharmainternational.comInformationen zu Lo.Li. Pharma InternationalEs ist nicht einfach, in überfüllten Märkten wettbewerbsfähig zu bleiben, und die Innovation durch interne Produktentwicklung kann sowohl teuer als auch riskant sein. Darüber hinaus investieren viele Unternehmen, die sich mit der Entwicklung von Nahrungsergänzungsmitteln und medizinischen Geräten beschäftigen, nicht in eine solide klinische Forschung, was sich negativ auf den Markterfolg der einlizenzierten Produkte auswirken könnte. Lo.Li. Lo.Li. Pharma International ist eine Niederlassung der Lo.Li. Pharma Srl, einem wachsenden Gesundheitsunternehmen mit Sitz in Rom, das sich der Erforschung, Entwicklung und dem Vertrieb von innovativen, klinisch getesteten und bewährten Medizinprodukten und funktionellen Nahrungsergänzungsmitteln widmet. Als weltweit anerkannte Experten auf dem Gebiet der Inositol- und Nutrazeutika-Grundlagenwissenschaft und -forschung ist Lo.Li. Pharma International bestrebt, unsere Partner durch faire, exklusive Vertriebsvereinbarungen zu unterstützen und gleichzeitig das wissenschaftliche Know-how und die Marketingstrategien zu teilen, die für den Erfolg erforderlich sind. Weitere Informationen finden Sie hier: www.lolipharmainternational.comLo.Li. Pharma Internationalm.sadowski@lolipharmainternational.comt. +39 06.88379670 DW 33Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1934073/Pervistop.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1934074/LoLi_Pharma_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/pervistop-das-einmal-taglich-einzunehmende-praparat-das-speziell-fur-die-behandlung-von-anhaltenden-hp-viren-entwickelt-wurde-ist-jetzt-fur-den-weltweiten-exklusivvertrieb-erhaltlich-301664698.htmlOriginal-Content von: Lo.Li. Pharma International, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166342/5358832