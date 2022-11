DJ S&P Global: US-Industrie verliert im Oktober an Dynamik

NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Industrie hat im Oktober an Schwung verloren, hielt sich aber knapp über der Wachstumsschwelle. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex sank auf 50,4 von 52,0 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 49,9 erwartet. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 49,9 ermittelt worden. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.

"Die Daten für Oktober signalisierten einen gedämpften Start in das letzte Quartal 2022, da die US-Hersteller einen erneuten und soliden Rückgang der Auftragseingänge verzeichneten", sagte S&P-Global-Ökonom Sian Jones. "Die Nachfrage aus dem In- und Ausland schwächte sich ab, da die Kunden angesichts weiter steigender Preise und des starken Dollars zögerlicher wurden. Der jüngste Aufschwung in der Produktion war somit eher auf den Abbau von Arbeitsrückständen als auf neue Auftragseingänge zurückzuführen."

