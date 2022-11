NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen sind am Dienstag nach einem festen Auftakt schnell ins Minus gedreht. Grund sind bessere Stimmungsdaten aus der US-Industrie als erwartet. Dies schürte wieder die Sorgen, die US-Notenbank Fed könnte am Mittwoch ihren harten geldpolitischen Kurs mit großen Zinserhöhungen unvermindert fortsetzen, nachdem es zuletzt eher Hoffnung gegeben hatte auf ein weniger rasantes Tempo bei den Erhöhungen.

Nach dem ungewöhnlich starken Oktober mit einem Kurszuwachs von nahezu 14 Prozent notierte der Dow Jones Industrial nach der ersten halben Stunde am Dienstag mit minus 0,16 Prozent auf 32 679,92 Punkten. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,10 Prozent auf 3868,29 Punkte. Der überwiegend mit Technologiewerten bestückte Nasdaq 100 verlor 0,27 Prozent auf 11 374,55 Zähler.

Gerüchte über einen allmählichen Ausstieg Chinas aus der Null-Covid-Politik hatten zum Handelsstart den Indizes noch Auftrieb gegeben und zunächst für einen freundlichen November-Beginn gesorgt./ajx/jha/

