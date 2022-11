Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -Die zehnjährige Partnerschaft wird Merck helfen, die Betriebskosten zu senken, Patienten einen Mehrwert zu bieten und die Erfahrung von Medizinern und Patienten im Gesundheitswesen zu optimierenVeeva Systems (https://www.veeva.com/eu/) (NYSE: VEEV) kündigte heute eine Vereinbarung über eine zehnjährige strategische Partnerschaft mit Merck (NYSE: MRK) an (außerhalb der Vereinigten Staaten und Kanadas als MSD bekannt), die auf der bestehenden zwölfjährigen Partnerschaft zwischen den Unternehmen aufbaut. Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird Merck einen Veeva-First-Ansatz für neue branchenspezifische Software und Daten verfolgen und Veeva-Produkte auswählen, wenn sie geeignet sind, den Wert der integrierten cloudbasierten Plattform und Produkte von Veeva zu maximieren. Veeva wird Merck einen strategischen Preisgestaltungsansatz bieten, und Merck wird auf die Produkt-Roadmap von Veeva Einfluss nehmen können. Die Partnerschaft trägt zur Beschleunigung der digitalen Strategie von Merck bei und macht es für Merck effizienter, Produkte und Dienstleistungen von Veeva zu bewerten, zu kaufen, zu betreiben und einen Mehrwert aus ihnen zu schaffen."Die Transformation unserer digitalen, Daten- und Analysefähigkeiten ist von entscheidender Bedeutung, damit unsere globalen Mitarbeiter unsere Unternehmensmission erfüllen können, die Möglichkeiten der Spitzenforschung zu nutzen, um auf der ganzen Welt Leben zu retten und zu verbessern", sagte Robert M. Davis, Chief Executive Officer und Präsident von Merck. "Unsere strategische Partnerschaft mit Veeva erweitert unsere Fähigkeit, innovative Technologie zu nutzen, und verbessert unsere Möglichkeiten, Patienten und allen unseren Stakeholdern einen Mehrwert zu bieten - dies ist entscheidend dafür, wie wir Erfolg messen.""Ich freue mich, dass sich unsere Partnerschaft mit Merck auf diese strategische Ebene entwickelt", sagte Peter Gassner, CEO von Veeva. "Unsere Teams teilen eine gemeinsame Leidenschaft für die Branche und ein Verständnis für die strategische Partnerschaft. Ich freue mich darauf, zu sehen, was wir in den kommenden Jahren gemeinsam schaffen werden."Weitere Informationen Verbinden Sie sich mit Veeva auf LinkedIn: linkedin.com/company/veeva-systems Folgen Sie @veeva_eu auf Twitter: twitter.com/veeva_euInformationen zu Veeva SystemsVeeva ist das global führende Unternehmen im Bereich Cloud-Software für die Life Sciences-Branche. Mit einem Fokus auf Innovation, Produktvortrefflichkeit und Kundenerfolg dient Veeva mehr als 1.000 Kunden, die von den größten Pharmaunternehmen bis zu neuen Biotech-Unternehmen reichen. Als eine öffentlich-rechtliche Körperschaft ist Veeva bestrebt, die Interessen aller Stakeholder, wie etwa Kunden, Mitarbeiter, Aktionäre und der Branchen, für die das Unternehmen arbeitet, in Einklang zu bringen. Weitere Informationen finden Sie auf veeva.com/eu.Veeva zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen zu den Produkten und Dienstleistungen von Veeva und den erwarteten Ergebnissen oder Vorteilen aus der Nutzung unserer Produkte und Dienstleistungen, darunter bestimmte neue Lösungen und Anwendungen, die sich noch in der Entwicklung befinden oder nicht allgemein verfügbar sind. Diese Aussagen beruhen auf unseren derzeitigen Erwartungen. Die tatsächlichen Ergebnisse, die Verfügbarkeit und künftige Ereignisse im Zusammenhang mit diesen Produkten und Dienstleistungen können erheblich von den Angaben in dieser Mitteilung abweichen, und wir sind nicht verpflichtet, solche Aussagen zu aktualisieren. Es gibt zahlreiche Risiken, die sich negativ auf unsere Ergebnisse auswirken können. Dazu gehören auch die Risiken und Ungewissheiten, die in unserem Formular 10-Q für den Berichtszeitraum mit Abschluss zum 31. Juli 2022, das Sie hier (https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1393052/000139305222000036/veev-20220731.htm) abrufen können (eine Zusammenfassung der Risiken, die sich auf unser Geschäft auswirken können, finden Sie auf den Seiten 39 und 40), sowie in unseren späteren SEC-Berichten, die Sie unter sec.gov einsehen können.maria.scurry@veeva.comKontakt:Maria ScurryVeeva Systems781-366-7617maria.scurry@veeva.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1488285/Veeva_Systems_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/veeva-und-merck-gehen-eine-langfristige-strategische-partnerschaft-ein-301664868.htmlOriginal-Content von: Veeva Systems, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/82659/5358903